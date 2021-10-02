Україна зайняла 77 місце у рейтингу “Швидкість інтернету в світі”

Скаржитесь на повільний інтернет? А дарма, тому що Україна зайняла 77 місце в одному із найнезвичніших рейтингів “Світовий рейтинг швидкості інтернету” А це на 15 позицій вище, ніж минулого року.





Дослідженням займалась компанія cable.co.uk. Воно отримало назву Worldwide speed league 2021. Враховуючи той факт, що тестували 284 країни світу, можна навіть порадіти за себе та поспівчувати іншим.

Під час дослідження до уваги не брали дані щодо інтернету мобільних операторів. Розраховували та визначали швидкість, що отримують через роутер від місцевих провайдерів. Так за результатами дослідження у цьому році показник в Україні дорівнює 25,26 Мб/с. Для його вирахунку було зроблено понад 370 тисяч тестів.

У Польщі цей показник у 2,5 разів вище і дорівнює 63,84 Мб/с. Також Україну обійшли Словакія, Угорщина, Румунія.

До речі у Росії показник не на багато вище ніж в Україні, він складає всього 35,73 Мб/с.

Білорусь не може “похвастатися” високими показниками, вона поступається Україні. Інтернет тут повільніший на 5 Мб/с.

Трійка лідерів сьогодні складається із: Джерсі, Ліхтенштейну та Ісландії. Середня швидкість Wi-Fi у цих країнах майже в 10 разів вища за українську. Їм українці можуть лише позаздрити.

Цінуймо що маємо, адже є країни, які значно поступаються показниками. Наприклад, в Ефіопії швидкість складає всього 1,2 мегабіта в секунду. В Туркменістані результати зовсім вразили, адже вони становлять менше мегабіту. А це значить, що тут можуть онлайн дивитися відео, якість яких не перевищує 360р. Також варто врахувати ті країни, де інтернетом користуються лише привілейовані особи, а це приблизно 20% від всього населення: Зімбабве, Алжир, Конго, Індонезія та інші.

Можливо після запуску безкоштовного інтернету від Ілона Маска ситуація докорінно зміниться, та поки що робити прогнози зарано.