Кого будуть провокувати на конфлікт, а для кого день буде щасливим: гороскоп на 30 грудня

Якщо цього четверга вам буде сумно і тривожно — тримайте себе в руках. Символ цього депресивного 26-го місячного дня — жаба, і тільки від вас залежить, як ви почуватиметеся. Найнеприємніше, що може статися, це пуста сварка. Будьте стримані та тактовні.





Гороскоп на 30 грудня для Овнів

Ви маєте все, щоб протистояти неприємностям цього дня. Прислухайтеся до своїх бажань.

Гороскоп на 30 грудня для Тельців

Утримайтеся від необдуманих покупок. Найкраще перенести їх уже на наступний рік.

Гороскоп на 30 грудня для Близнюків

Цей четвер може стати дуже щасливим, якщо ви самі себе підбадьорите та підтримаєте.

Гороскоп на 30 грудня для Раків

Не довіряйте стороннім. Ті пропозиції та обіцянки, які ви почуєте, є оманливими.

Гороскоп на 30 грудня для Левів

Не у ваших правилах поступатись без бою, але зараз саме ця тактика найкраща.

Гороскоп на 30 грудня для Дів

Вас можуть спровокувати на загострення конфлікту. Проігноруйте ці спроби.

Гороскоп на 30 грудня для Терезів

Займіться підведенням підсумків року, що минає — повірте, потім вам буде не до цього.

Гороскоп на 30 грудня для Скорпіонів

Посмішка та гумор – ваш найкращий захист від усіх нападок і неприємностей дня.

Гороскоп на 30 грудня для Стрільців

Приділіть час собі — у цей день дуже корисно возитися із зачіскою та стригтися.

Гороскоп на 30 грудня для Козерогів

Тримайтеся, скоро все налагодиться. Головне — зберігати оптимізм та спокій.

Гороскоп на 30 грудня для Водоліїв

Цей день приведе вас туди, де вас люблять та готові виконати будь-яке ваше бажання.

Гороскоп на 30 грудня для Риб

Просто пливіть за течією та отримуйте задоволення від будь-яких проявів життя.