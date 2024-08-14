В Україні запрацював новий спосіб доставки повісток: пересидіти не вийде

В Україні процес видачі повісток про призов на військову службу розширився за рахунок доставки їх поштою: тепер чоловіки віком від 18 до 60 років отримують сповіщення про свій військовий обов’язок рекомендованими листами.

Деталі нового процесу оповіщення

До 16 липня українські чоловіки мали оновити дані свого військового обліку через ТЦК, ЦНАП або мобільний застосунок “Резерв+”. Згідно з новим законом, повідомлення про призов тепер можна вручати не тільки в громадських місцях – на вулицях, робочих місцях та вдома. Закон також дозволяє надсилати повідомлення поштою.

За словами Уляни Кравчук, прессекретарки Волинської ТЦК, перші рекомендовані поштові сповіщення було розіслано у Волинській області. Повістки надсилають за адресою, яку людина вказала під час оновлення даних, або за останнім відомим місцем проживання.

Кравчук уточнила, що дата отримання рекомендованого листа, зафіксована поштовим оператором, слугує офіційним підтвердженням. У випадках, коли одержувач відмовляється прийняти лист або відсутній за вказаною адресою, поштова служба фіксує факт відмови або відсутності. Наприклад, якщо людина не відчиняє двері або переїхала, не повідомивши про це ТЦК, лист буде позначено як недоставлений. У цьому разі повістка все одно вважається доставленою, і в людини є 14 днів, щоб з’явитися до військкомату. Невиконання цієї вимоги тягне за собою штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень і оголошення в розшук.

Кравчук також підкреслила, що сплата штрафу за недотримання військового обліку або неявку на призовний пункт не звільняє людину від військового обов’язку. Обов’язок служити зберігається, незалежно від адміністративних покарань. «Адміністративне покарання не звільняє від військового обов’язку. Громадянин може заплатити штраф, але він все одно має виконати свій обов’язок», – заявила вона.