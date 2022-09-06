Потужна Західна зброя вирішить долю війни: екстрасенс розповіла, коли Україна переможе

Війна в Україні може дещо затягнутися, та вона безумовно завершиться перемогою. Збройні сили України зможуть звільнити кожне місто та село, яке зараз знаходиться під контролем окупантів. Причому значну роль в успіху українських захисників зіграє потужна зброя, надана міжнародними партнерами.





Такий прогноз дала тарологиня та переможниця української «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова. Вона вважає, що війна в Україні триватиме ще близько 9 місяців. Про це провидиці повідомили карти Таро. Саме з них вона черпає інформацію про минуле і майбутнє.

Проте, як зазначає сама Пасинкова, цей прогноз може з часом змінитися. Війна – це величезна кількість подій та рішень. А оскільки майбутнє багатоваріантне, будь яка дрібниця може змінити хід історії.

Та станом на сьогодні екстрасенс вважає, що від початку війни до остаточної премоги пройде не менше 15 місяців. Тобто, згідно з її прогнозом, остаточне звільнення всіх українських територій від ворога ми зможемо відсвяткувати лише на початку літа 2023 року.

При цьому Пасинкова підкреслила важливість Західної зброї в перемозі України. Цей аспект їй також показали карти Таро. Арсенал ЗСУ поповниться новими потужними артилерійськими комплексами, дронами та іншою сучасною зброєю. Разом з тим в українських захисників відкриється друге дихання і вони скористаються отриманим озброєнням щоб завдати нищівного удару військам росії.

Із думкою Пасинкової частково погоджується її колега, також спеціалістка із карт Таро, Ольга Соломка. Вона вважає, що війна в Україні і справді може дещо затягнутися. При цьому Соломка зазначила, визволити українські території від окупантів ЗСУ зуміють ще до кінця поточного року. При цьому звільнення деяких міст та містечок може завершитися для українських військ значними втратами. Хоча цей прогноз тарологиня також поки що не може назвати остаточним.