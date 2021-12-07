Від 1000 євро в місяць: названі знаки зодіаку, у яких зростуть доходи

До Нового 2022 року залишилося зовсім трішки. Яким стане цій рік? Що нового принесе у ваше життя?





Астрологи назвали трійку щасливчиків, для яких рік Чорного Тигра стане по справжньому особливим. Їм вдасться суттєво підняти рівень свого доходу, а деяким навіть казково розбагатіти.

Діва

Представників знаку чекає дуже цікавий рік. Цілком ймовірно, що ваш шлях до успіху розпочнеться зі зміни місця роботи. Деяким Дівам «світить» навіть перехід в іншу сферу діяльності. І вже там, на новій роботі, вас чекає стрімке кар’єрне зростання. Ви й оком змигнути не встигнете, як опинитесь у кріслі керівника. Та нічого не дається просто так. Те, що фортуна на вашому боці, зовсім не означає, що можна розслабитися і чекати «манни небесної». Підвищення коштуватиме вам немалих зусиль, щоденної роботи над собою та недоспаних ночей. Та в результаті ви отримаєте значну надбавку до зарплатні та впевненість у завтрашньому дні.

Близнюки

Перед людьми, народженими під цим сузір’ям, відкриється безліч нових перспектив. Ваш 2022 рік стане справді доленосним. Ви врешті знайдете справу до душі та почнете рухатися вірним курсом, примножуючи свій досвід і капітал. Дехто з Близнюків зможе влаштуватися на посаду, про яку давно мріяв. Та тут важливо вже в перші дні приділити достатньо уваги стосункам з колегами. Адже вони відіграють не останню роль у вашій майбутній кар’єрі та розмірі заробітку.

Тілець

Тільцям наступаючий рік принесе справжнє багатство. Однак ключову роль в процесі його здобутку відіграє ваша кмітливість та вміння приймати ризиковані рішення. На горизонті з’явиться унікальна можливість з розряду «пан або пропав». Якщо вам вистачить сміливості ризикнути усім, отримаєте гідну нагороду за свою рішучість.