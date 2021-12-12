Кому підвищать пенсії з грудня 2021 року, а кому доведеться чекати до наступного підвищення

Зростання більшості соціальних виплат безпосередньо залежить від збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Тому з 1 грудня поточного року зросли пенсійні виплати багатьом категоріям громадян.





Міністерство соціальної політики озвучило список тих категорій пенсіонерів, які отримають збільшені виплати вже цього року, а також назвало тих, зростання виплат яким заплановано на наступний рік.

Категорії громадян, які вже з 1 грудня 2021 року отримують підвищені пенсії:

Пенсіонери, яким передбачена мінімальна соціальна виплата до підвищення отримували 1854 грн., з 1 грудня 2021 року їх пенсія зросла на 80 грн. і становитиме 1934 грн.;

Максимальна пенсійна виплата становитиме 19 340 грн.;

Громадян, яким на момент підвищення виповниться 75 років, очікує зростання на 400 грн.;

Пенсіонери, які на момент підвищення досягли 65-річного віку та оформили виплату в грудні, із передбаченим законодавством 30-річним стажем жінкам та 35-річним чоловікам, отримають додаткову суму 200 грн. до основної виплати;

Громадяни, які пішли на пенсію з більшою кількістю відпрацьованих років, ніж передбачена законодавством, за понаднормовий рік отримають надбавку у розмірі 80 грн.;

Для непрацюючих пенсіонерів з мінімальною пенсійною виплатою та без необхідного стажу передбачено надбавку 80 грн.

Також передбачено збільшення виплат для ветеранів та за особливі заслуги.

Не передбачено у грудні поточного року підвищення пенсійних виплат для таких категорій громадян:

Громадянам, яким виплати було підвищено у жовтні 2021 року (вікова категорія від 75 до 80 років). А також тим, кому підвищили пенсії у липні (деякі військові пенсії, виплати, які громадяни отримали у зв’язку з інвалідністю та ті, що постраждали від аварії на ЧАЕС);

Пенсіонерам, які не потрапили до груп, перерахованих вище.

Усі пенсіонери, які не потрапили до переліку вищезазначених категорій можуть розраховувати на підняття пенсії у 2022 році.

У 2022 році передбачено чергове підвищення пенсій для деяких категорій пенсіонерів, а також індексацію виплати у зв’язку з виходом на пенсію.