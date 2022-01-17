Новое приложение стало сенсацией App Store: что можно сделать с помощью Locket

Неожиданно пришедшая от близкого человека фотография, может поднять настроение на весь день. Почему приложение Locket так быстро набирает популярность и в чем его отличие от социальных сетей?





Новое приложение набирает популярность на iOS. Возможность отправлять фотографии на домашние экраны контактов заинтересовала сотни тысяч пользователей по всему миру. В отличие от Instagram Locket не имеет ленты. Но из фото можно создать свою историю. Для этого нужно прокрутить в виджете «Медальон» все фото и увидеть историю снимков.

Есть ограничения: отправлять фото можно только своим контактам, их число пока не больше 5. Как только контакту, который выбран для обмена фото отправляют снимок, он тут же появляется у получателя прямо на домашнем экране. В ответ можно отправить свою фотографию, но только сделанную в виджете. Для этого нужно нажать на него, сделать снимок и отправить. Фото из галереи отправляться не будут.

Locket создал студент Калифорнийского университета в подарок на день рождения девушке. Сначала возможность моментально обмениваться фото с друзьями заинтересовала ближайший круг разработчика и его девушки. Затем им стали интересоваться и другие пользователи. Поэтому парень решил добавить приложение в App Store и не прогадал. Почти моментально приложение вошло в тройку лидеров по популярности.

Наверное, натуральность и искренность снова вошли в моду, так как в приложении нет масок и фильтров. Фото отправляется в том виде, в котором сделано. Кроме того, оно не сохраняется в галерее.

На данный момент благодаря высокой популярности раскрутке в ТикТоке самими пользователями, приложение обошло Facebook WhatsApp. Быть на связи поддерживать отношения на расстоянии – главная задача, с которой отлично справляется Locket.