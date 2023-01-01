Ретроградні дні 2023-го року: чого від них чекати

Ретроградний рух планет переважно негативно впливає на життя людей. В такі періоди все валиться з рук, не вдається нічого спланувати і тим більше виконати задумане. Астрологи зазвичай радять у дні ретроградації проводити більше часу наодинці з собою, розмірковувати та аналізувати події минулого. Проте ні в якому разі не приймати важливих чи пак доленосних рішень.

У прийдешньому 2023 році ретроградних дат буде чимало. Астрологи розповіли, в коли саме планети будуть рухатися у зворотному напрямку та попередили, чого варто остерігатися в такі дні.

Ретроградні дати 2023 року

Першим свій ретроградний рух почне Марс. 12, 18 та 22 січня його войовнича енергія пробудить в людях неабияку агресивність та настирність. Тож в ці дні будь що варто уникати конфліктів.

Наступний ретроградний період буде пов’язаний з планетою Меркурій. Він припаде на 21 квітня і принесе застій у роботі, проблеми в особистому житті та катастрофічний спад впевненості в собі. Цей час потрібно просто перечекати так би мовити «без різких рухів».

З 1 травня ретроградним стане Плутон. Хоча піковою датою його ретроградності астрологи називають 14 травня. В цей день варто замислитися над своїм способом життя та тим, як він впливає на ваше здоров’я. Вдалий момент, щоб відмовитися від шкідливих звичок.

17 червня свій ретроградний рух розпочне Сатурн. Якщо ви досі не знали, що таке вигоряння на роботі, то в цей період відчуєте його сповна.

Однак вже 30 червня у зворотному напрямку почне рухатися Нептун. В цей день можуть зародитися романтичні почуття. Та астрологи радять не давати майбутньому партнеру жодних серйозних обіцянок.

Липневою ретроградною планетою стане Венера. Її шлях у зворотному напрямку розпочнеться 22 липня. Поганий день для походів в салон краси чи до косметолога. Також не варто планувати на 22 липня романтичні побачення.

23 серпня вдруге рертроградним стане Меркурій. А вже 28 серпня очікується ретроградація Урану – планети змін та хаосу. Цього дня радять займатися творчістю та випробовувати себе в нових сферах діяльності.

1, 4 та 15 вересня вже втрете, та не востаннє, ретроградним буде Меркурій. В такому ж положенні він опиниться 10 жовтня, 4 листопада, 6, 13 та 30 грудня.