Трем знакам зодиака до конца недели будет несладко: их ждут одни разочарования

Завершение периода ретроградного Меркурия и начало нового Лунного цикла ознаменовали переход к очередному астрологическому сезону. Он станет временем кардинальных перемен в жизни некоторых знаков зодиакального круга. Но не для всех эти изменения будут положительными.

Астрологи отмечают, что уже на этой неделе неприятности начнутся у Тельцов, Весов и Стрельцов. Им будет не хватать энергии, мотивации к работе, а порой и денег.

Телец

У Тельцов сейчас есть определенные финансовые трудности, которые не дают им почувствовать себя в безопасности. Астрологи советуют им не стесняться попросить помощи у родственников или близких друзей. Они ведь для того и нужны, чтобы протянуть руку помощи в сложной ситуации. Нелегко на этой неделе будут складываться и отношения с партнером. Возможны ссоры и недоразумения, которые возникнут фактически из ничего. Чтобы решить проблему, стоит прежде всего снять напряжение, например с помощью музыки или занятий искусством. Тогда наладить контакт между влюбленными станет гораздо легче.

Весы

Если недавно Весы потерпели неудачу на работе или в личной жизни, их будут без конца мучить угрызения совести. Будет казаться, что они не сделали всего, на что были способны. Но звезды обещают Весам, что скоро вера в себя к ним вернется. Стоит только дать себе минутку передышки и собраться с мыслями. Идеальной терапией станет день для себя, когда Весы будут заниматься только тем, что им нравится. Так они могут восстановить силы и набраться вдохновения для новых свершений.

Стрелец

Надежно скрытые от окружающих эмоции Стрельцов только вредят им самим. Они давят на представителей знака и угнетают их, не давая дышать полной грудью. Астрологи советуют Стрельцам отфильтровать мысли и переживания, не касающиеся их напрямую. А затем сосредоточиться на поиске опоры в самом себе. Это поможет представителям знака уберечь себя от выгорания и дпрессии. Многим поможет также общение с близкими. Открыв душу, они освободятся от эмоционального мусора и обретут гармонию.