Українець продав 1 копійку за ціною вживаної іномарки

На одному з найпопулярніших онлайн-аукціонів України продано радянську монету номіналом 1 копійка за неймовірну суму – 250 тисяч гривень.





Рідкісна монета була викарбувана у 1949 році й на диво добре збереглася. Окрім віку, ціни грошовому знаку додав ще й видимий брак, який зробив її справді унікальною. На лицьовій стороні копійки вказаний зовсім інший рік випуску, ніж на зворотній – 1950-й.

Згідно з даними онлайн-аукціону Violity, поки що відомо про існування лише двох таких монет. До того ж стан грошового знаку просто ідеальний, ніби він ніколи й не був у обігу.

Завдяки унікальності екземпляру, а також різних роках випуску на аверсі та реверсі, копійка побила всі рекорди аукціону. Після запеклої боротьби між 34 колекціонерами, монета таки пішла з молотка аж за 250 тисяч гривень. Тобто по суті зрівнялася в ціні із вживаною іномаркою.

Які монети можна вигідно продати?

Сьогодні колекціонери та нумізмати готові платити просто шалені гроші за унікальні монети. Причому вони не обов’язково повинні бути старовинними. Часом навіть звичайні копійки, якими ми щодня розраховуємося в магазині, можуть виявитися неймовірно цінними для знавців.

Зокрема популярністю користуються грошові знаки з обмежених чи експериментальних серій, а також монети з видимими недоліками. До прикладу, справжні експерти в галузі нумізматики охоче поторгуються за монету, номіналом 15 копійок. Вона була випущена невеликим тиражем, тож зустріти її в обігу вкрай складно.

Охоче придбають за немалі гроші й копійку чи гривню з браком карбування: з лицьовою та зворотною стороною, розвернутими на 180 градусів, викарбуваними різними роками випуску чи однаковими аверсом і реверсом.

А от якщо вам пощастило стати власником монети часів СРСР, то, залежно від тиражу й року випуску, за неї можна вторгувати близько 200 тисяч гривень.