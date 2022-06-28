Долар по 45 грн: експерт розповів, що може спричинити різкий стрибок курсу

Протягом найближчого тижня готівковий курс долара в Україні залишиться на рівні 35-36 грн/$. Та як тільки Нацбанк вирішить скасувати валютні обмеження, відбудеться різкий обвал гривні. Втримати національну валюту від падіння не вдасться навіть за рахунок значних фінансових вливань з-за кордону.





Такий прогноз щодо курсу валют в Україні дав провідний фінансовий аналітик компанії Forex Club Андрій Шевчишин. Експерт підкреслив, що принаймні протягом тижня курсу нічого не загрожує, адже встановлені НБУ обмеження достатньо жорсткі. Формуючи свій готівковий курс валют вітчизняні банки орієнтуються переважно на міжбанківські торги, обсяг операцій, а також на співвідношення попиту й пропозиції. Та навіть за таких умов «впіймати» долари чи євро в банках буває вкрай складно.

Однак коли Україна отримає черговий транш фінансової допомоги, регулятор може послабити обмеження для банків та дозволити відкріпити картковий курс від фіксованого. А підвищення карткового курсу миттєво призведе до здорожчання іноземної готівки, як у банках, так і на чорному ринку.

Шевчишин додав, що великий транш, про який іде мова, власне вже на підході. 24 червня Європейський союз погодив виділення €9 мільярдів фінансової допомоги для України. Тож сценарій, описаний експертом, може реалізуватися вже у найближчий місяць.

Окрім того після отримання такої значної суми Національний банк може підняти фіксований курс із теперішніх 29,25 грн/$ до 31-32 грн/$. В такому разі картковий курс валют автоматично зміститься до 35-36 грн/$, а що буде з вартістю готівки страшно навіть уявити.

Найприкріше те, що щедре фінансування державного бюджету, яке зараз готує Євросоюз, не зможе зупинити девальвацію гривні. Українські імпортери вже зараз закладають курс ледь не до 45 грн/$, і на думку експерта, це цілком реалістичні очікування. В Україні досі існує значний дефіцит іноземної валюти, а фінансування бюджету в останні місяці здійснювалося якщо не за рахунок фіндопомоги від партнерів, то коштом штучної емісії гривні. Тож як тільки НБУ зніме жорсткі обмеження, курс долара почне стрімко наближатися до показника 45 грн/$.