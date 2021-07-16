З українців стягнуть чужі борги за газ

Парламентська монобільшість прийняла рішення списати заборгованості газових компаній на суму майже 100 млрд грн. Борги теплокомуненерго, облгазів та газзбутів повністю обнулять, а за використане «в мінус» блакитне паливо розрахуються коштами із держбюджету. Таким чином газові борги покриють за допомогою грошей платників податків з усієї України.





Базується таке рішення на проекті закону №3508-д, який майже одноголосно було прийнято у Верховній Раді 14 липня. За документ проголосували 303 депутати, більшість із яких належать до партії «Слуга народу».

Цікаво, що переважна частина боргів за блакитне паливо згенерована компаніями, що є власністю українського олігарха Дмитра Фірташа. Адже саме під його контролем наразі знаходиться масштабна мережа газопостачальних підприємств, які надають комунальні послуги населенню.

Та не усі парламентарі підтримали такий рішучий крок держави назустріч учасникам газового ринку. Кілька представників експертної спільноти доволі різко висловилися по відношенню до сенсаційного законопроекту. До прикладу, члени громадянської мережі Опора зазначили, що перш за все потрібно було здійснити аудит з метою з’ясування, за що саме держава збирається заплатити із бюджетних коштів.

Наразі ж експерти акцентують увагу громадськості на таких недоліках нового законопроекту:

не було проведено аудит заборгованості, за яку розраховуватимуться грошима платників податків;

до боргів було включено “температурні коефіцієнти”, а також завищені норми споживання (температурні коефіцієнти було впроваджено у 2017 році, а компенсують борги підприємствам із 2015 року).

Представники партії «Голос» своєю чергою зазначили, що на сьогодні газзбути заборгували компанії «Нафтогаз» близько 24 млрд грн. Тоді як борги облгазів та газзбутів, що належать Дмитрові Фірташу, становлять понад 62 млрд грн. Ці підприємства заборгували як перед «Нафтогазом», так і перед «Укртрансенерго». Тобто переважна частина коштів українців піде саме на фінансову допомогу відомому олігарху.