Bloomberg назвав Україну кінцем Росії

Санкції більшості країн світу та шалене падіння рубля – це лише перший крок до економічної катастрофи, що чекає Росію. Лише за останній тиждень акції російських компаній на найбільших світових біржах впали в ціні на 23%. Облігації також миттєво знецінилися через загрозу дефолту. А з рублем більше не хоче мати справи жоден брокер.





Авторитетне фінансове видання Bloomberg пише, що Україна незабаром покладе кінець усім фінансовим перспективам РФ. Мільйони доларів російських багатіїв та бізнесменів вже заморожені на рахунках провідних банків світу. Решта ж активів держави-агресора дешевшає зі швидкістю світла.

«Жоден інвестор більше не ризикне вкладати свої гроші в російську економіку», – висловився директор з політичних досліджень компанії TS Lombard Крістофер Гренвіл.

Експерт підкреслив, що введені проти Росії санкції завдадуть країні такої шкоди, від якої вона не зможе оговтатися десятки років. Хоча ще на початку 2022 року, до варварського нападу на Україну, економіка РФ була на підйомі у зв’язку зі здорожчанням нафти та газу.

Днями всесвітньо відома мережа бірж Intercontinental Exchange Inc. прийняла рішення повністю видалити боргові зобов’язання компаній з Росії, які зараз знаходиться під санкціями, із власних індексів фіксованої дохідності.

Ще наприкінці минулого року інвестори з усього світу володіли цінними паперами компаній з РФ на суму майже 86 мільярдів доларів. Наразі ж акції на 13 мільярдів доларів, що належать європейцям та американцям, знаходяться у підсанкційних підприємствах.

Що ж стосується російської національної валюти, курс рубля зараз просто падає у безодню. Станом на 28 лютого гроші загарбника втратили понад 12% своєї ціни в стосунку до долара США. А з початку 2022 року валюта РФ здешевшала аж на 20%. Таке різке знецінення – це світовий антирекорд.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿