Україну “гойдатиме”: синоптики пообіцяли до -38 морозу

Погода у грудні буде доволі нестійкою. Синоптики прогнозують значні коливання температур. Сильні морози чергуватимуться із кількаденними потепліннями. Та ближче до Новорічних і Різдвяних свят температура впаде до -30, а більшу частину території країни вкриють сніги.





Згідно з даними Укргідрометцентру, середні температурні показники грудня становитимуть -2…-5 градусів. Тепліше буде лише у Криму – середньомісячна температура +5..+6 градусів.

Однак синоптики пояснили, що плюсові температури триматимуться лише у перші кілька днів грудня, а вже у другій половині місяця нас чекають тріскучі морози, подекуди до -38 градусів. У східних та північних регіонах країни напередодні свят температура впаде до -35 градусів, на півдні та в закарпатській області – до -18..-23, а в горах Прикарпаття очікується аж до -36…-38 градусів морозу.

Натомість у Криму буде значно тепліше. Найнижча температура очікується в західній частині півострову – близько -19 градусів.

Що стосується опадів, спеціалісти Укргідрометцентру запевнили – снігу у грудні буде вдосталь. В середньому за місяць очікується від 30 до 65 мм опадів, а в Карпатах та Кримських горах – близько 75-140 мм. Виглядає на те, що ми таки матимемо шанс потішитися снігу на Новорічні свята.

Єдиною погодною неприємністю, з якою ми стикнемося в грудні, стануть мокрий сніг, ожеледиця та туман. Сприятимуть таким явищам температурні качелі та часті відлиги, які принесе нам перший місяць зими.

Загалом експерти сходяться в думках про те, що найбільших морозів українцям слід очікувати в середині зими. Більшу частину січня зберігатиметься температура до -23…-30 градусів. Тож на Водохреще пірнати в ополонку вочевидь будуть лише найсміливіші.

Варто зазначити, що прогноз синоптиків на майбутню зиму є доволі приблизним. Надати точну інформацію про очікувані температури прогнозисти можуть лише на найближчі п’ять днів. А от у прогнозах на довший термін завжди є значний відсоток похибки.