30 чи 40 гривень: експерт розповів, що буде з доларом до вересня

Повернення до політики “плаваючого курсу”, яке вже давно обіцяє Нацбанк, може врятувати гривню від дефолту та повернути її на “стабільні рейки”. Однак регулятор все тягне з остаточним рішенням, продовжуючи підтримувати офіційний курс на рівні 29,25 грн/$. Тоді як ринковий долар вже давно перетнув межу у 37 грн/$. То коли НБУ все ж заважиться на рішучий крок і як це вплине на курс?





Як зазначив авторитетний економічний експерт Олег Гетман, наразі в державі вже відбулися всі зміни які мали б передувати поверненню до “плаваючого курсу”. Зокрема, уряд повернув податки на імпорт і відкрив валютні платежі за нього. Окрім того минулого місяця Україна отримала фінансову допомогу від міжнародних партнерів в розмірі $4,5 млрд., а з дня на день надійдуть ще $5 млрд., що поповнять золотовалютні резерви держави.

Здавалось би руки у Нацбанку розв’язані і можна потроху відпускати курс. Та в регуляторі чомусь все ще сумніваються. Хоча актуальна ситуація з величезним розривом між офіційним та реальним курсом є вкрай незручною в першу чергу для експортерів, які через це втрачають ледь не третину свого заробітку.

Натомість експерти валютного ринку переконані, якщо відкріпити курс зараз, до вересня цілком реально спустити долар до 30 грн/$. Як пояснив Олег Гетман, зараз НБУ витрачає близько $2-3 млрд. на підтримку фіксованого курсу. Проте на ті ж самі гроші Нацбанк міг би лише за кілька тижнів довести офіційний курс до 31-32 грн/$. Такий долар дозволить експортерам нормально працювати та забезпечувати приплив валюти в країну, що своєю чергою знизить її ринкову вартість

Якщо ж Національний банк і далі відкладатиме повернення до “плаваючого курсу”, гривня продовжить падати і вже до вересня долар в Україні здорожчає до 40 грн/$. Тоді експортери масово підуть у тінь, намагаючись уникнути збитків від різниці між курсами. Натомість для звичайних громадян дана ситуація буде означати значне підвищення рівня цін на більшість продуктів та побутових товарів.