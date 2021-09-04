Майже 200 євро: деяким українським пенсіонерам збільшили “мінімалку”

Український уряд підтримав законопроект, що завершить розпочату Верховною Радою процедуру підвищення пенсій постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС. Йдеться про документ, який вносить зміни до Порядку №1210 щодо правил розрахунку пенсійних виплат інвалідам-чорнобильцям.





Відтепер на мінімальну пенсію для даної категорії українців не буде впливати розмір прожиткового мінімуму. Згідно із новими приписами, сума пенсії особи з інвалідністю, отриманою внаслідок Чорнобильської катастрофи, не повинна бути нижчою за:

6 тис. грн – для інвалідів I групи;

4,8 тис. грн – для інвалідів II групи;

3,7 тис. грн – у випадку інвалідності III групи;

3,7 тис. грн – для дітей-інвалідів.

Раніше мінімальні пенсійні ставки для цієї категорії громадян були значно нижчими. А все тому, що вони залежали від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Зокрема громадяни з інвалідністю І групи отримували мінімалку в розмірі 180% від згаданого показника, тобто 3 337 грн. Інваліди II групи відповідно могли розраховувати на мінімалку у 160% від прожиткового мінімуму – 2996 грн. Особам з інвалідністю III групи призначали мінімальну пенсію у розмірі 145% від еталонного показника, що дорівнює 2688 грн. А от діти з інвалідністю отримували виплати у розмірі всього лише 100% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, тобто 1854 грн.

Позатим документ дає можливість українцям, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, обрати, за яким законом їм будуть нараховувати пенсію. Стосується це правило лише громадян, що працюють за межами зони відчуження. Вони зможуть самостійно зробити вибір між нарахуванням пенсії за законом для звичайних громадян та законом для осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Законопроект також містить положення, які регулюють виплати на випадок втрати годувальника-інваліда ЧАЕС. Така виплата складатиме 50% пенсії за інвалідністю померлого громадянина на одного непрацездатного члена родини. Якщо ж годувальника втратили двоє та більше непрацездатних осіб – держава сплачуватиме їм 100% пенсії за інвалідністю померлого.