Українцям розповіли, як отримати знижку в «Нафтогазі» та скільки можна заощадити

Клієнти ГК «Нафтогаз України» тепер зможуть отримати знижку на послуги газопостачання. Щоб заощадити на «блакитному пальному», їм доведеться заплатити за нього трохи раніше, ніж зазвичай. Як працює система знижок компанії «Нафтогаз», розповіли у прес-службі компанії.





Щоб скористатися знижкою від постачальника українцям потрібно внести оплату на свій рахунок до 15 серпня. Зробити це можна за допомогою чат-бота «Нафтогазу» або в особистому кабінеті на сайті компанії. Клієнт, що виконає всі ці умови, отримає знижку на послуги газопостачання в розмірі 1%. Цією знижкою він зможе скористатися при наступній оплаті свого рахунку за газ.

В компанії розповіли, що всі кошти, отримані від споживачів заздалегідь, Ощадбанк з 18 до 25 числа кожного місяця перераховує в якості пільг комунальним підприємствам.

Натомість українці, які оплачують свої рахунки за газ наперед, нічого не втрачають. Зайві кошти, чи пак переплата, залишаються на їхніх особистих рахунках. Ці кошти компанія списує лише по факту використання ресурсу протягом наступних місяців. Однак українцям важливо пам’ятати, що при переплаті необхідно вчасно подавати показники газового лічильника своєму облгазу – до 5 числа кожного місяця.

Що ж стосується нарахування субсидій та інших пільг, з цими питаннями українцям потрібно звертатися безпосередньо в управління соцзахисту за місцем реєстрації. Хоча перевірити наявність пільг на сплату послуг газопостачання вони можуть і в особистому кабінеті на сайті gas.ua або чат-ботах в Telegram та Viber.

Нагадаємо, що після виходу з ринку більшості регіональних газових компаній, число клієнтів «Нафтогазу» зросло на 8,8 млн домогосподарств, тобто майже до майже до 11 млн. Тепер оператор забезпечує газом понад 90% українських побутових споживачів. А тому заощалити 1% на оплаті рахунку за газ зможе майже кожен українець.