Чеські пускові установки «Вампір» РМ-70 вже нищать ворога на передовій (відео)

Після нападу Росії на Україну багато країн почали відправляти техніку для підтримки ЗУС. В мережі є багато відео, на яких західна зброя використовується українцями. В одному з таких матеріалів представлена ​​пускова установка «Вампір», яка є розвитком чеської ракетної системи РМ-70.





На майже двохвилинному відео видно, як українські військові обстрілюють позиції РФ із мобільних ракетно-артилерійських установок, які Чехія доставила в Україну у квітні 2022 року . До цього часу вважалося, що чеський уряд схвалив поставку лише базової системи RM-70, розробленої ще в 1970-х роках, але останній запис показує вдосконалену версію під назвою Vampire .

#Ukraine: It appears the Ukrainian army received from Czechia not only classic Czechoslovak RM-70 multiple rocket launchers, but also modernized versions called RM-70 Vampire 4D, which feature a Tatra T-815-7 chassis and a new digital fire control system. pic.twitter.com/FfZ9YKKzSJ — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 11, 2022

Важливу роль у російському вторгненні в Україну відіграє мобільна ракетна артилерія. Нею користуються обидві сторони, але сучаснішу техніку мають українські захисники . Усе завдяки поставкам американських M142 HIMARS , ракети яких можуть долати до 70 км, що дозволяє нівелювати диспропорції між військами Росії та України. Свій внесок у це питання роблять і чеські «Вампіри» — про можливості та сучасні технології цієї зброї ви можете прочитати нижче.

На зміну системі РМ-51, яка родом ще з 1950-х, прийшла багатоголовкова пускова установка РМ-70, розроблена близько 50 років тому. Зброя виявилося настільки ефективною, що завдяки численним модифікаціям вона пережила поділ Чехословаччини на дві окремі держави і успішно використовується досі.

Як і американські пускові установки M142 HIMARS, RM-70 використовує колісне шасі (компонування 8 × 8), що забезпечує найбільшу мобільність і швидкість, що полегшує зміну положення після залпового вогню. У базовій версії автомобіль оснащувався шасі Tatra 813 і двигуном Т-903-3 потужністю 250 кінських сил. Його максимальна дальність – 400 км, а швидкість – 85 км/год. Варто відзначити, що вантажівка, на якій перевозять направляючі ракет, оснащена центральною системою регулювання тиску в шинах, що дозволяє адаптуватися до характеру доланої місцевості.

Що стосується озброєння, то РМ-70 має 40 ракет калібру 122,4 мм, а завдяки шасі Tatra 813 вдалося збільшити вантажний простір, що дозволило екіпажу нести додатково 40 зарядів як резерв. Максимальна дальність стрільби становить 20 км, але великою перевагою системи є можливість вести вогонь ракетами окремо або залповим залпом. Площа, яка може бути охоплена вогнем становить 3 га.

Екіпаж з шести чоловік також має один кулемет 59 калібру.

Які поліпшення має «Вампір»? Йдеться, насамперед, про вдосконалену версію шасі під маркуванням Tatra T-815-7, на якому встановлено Tatra T3C потужністю 270 к. с. Окрім додаткової коробки передач, що полегшує пересування по складній місцевості, запас ходу збільшено до 1000 кілометрів, а максимальна швидкість – до 90 км/год. Подбали і про безпеку екіпажу, встановивши нову, броньовану (сталеву) кабіну з більш товстою бронею.