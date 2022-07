Чеські пускові установки «Вампір» РМ-70 вже нищать ворога на передовій (відео)

Після нападу Росії на Україну багато країн почали відправляти техніку для підтримки ЗУС. В мережі є багато відео, на яких західна зброя використовується українцями. В одному з таких матеріалів представлена ​​пускова установка «Вампір», яка є розвитком чеської ракетної системи РМ-70.

На майже двохвилинному відео видно, як українські військові обстрілюють позиції РФ із мобільних ракетно-артилерійських установок, які Чехія доставила в Україну у квітні 2022 року . До цього часу вважалося, що чеський уряд схвалив поставку лише базової системи RM-70, розробленої ще в 1970-х роках, але останній запис показує вдосконалену версію під назвою Vampire .

#Ukraine: It appears the Ukrainian army received from Czechia not only classic Czechoslovak RM-70 multiple rocket launchers, but also modernized versions called RM-70 Vampire 4D, which feature a Tatra T-815-7 chassis and a new digital fire control system. pic.twitter.com/FfZ9YKKzSJ

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 11, 2022