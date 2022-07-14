Перша країна повністю заборонила продаж iPhone та iPad з підтримкою 5G

Колумбія стала першою країною в світі, яка законодавчо заборонила імпорт і продаж iPhone і iPad з підтримкою мережі 5G. Блокування пов’язане із заявкою Ericsson, яка бореться з Apple за отримання ліцензійних зборів за патенти, що стосуються мереж 5G, які американська компанія не має наміру платити в нинішньому вигляді.





Суд Боготи задовольнив прохання Ericsson і наказав заборонити імпорт, продаж і навіть рекламу окремих продуктів Apple. Йдеться про iPhone 12, iPhone 13 , а також останніх iPad, тобто про всі гаджети, які підтримують мережі 5G . Apple зобов’язана зв’язатися з онлайн-магазинами та звичайними магазинами, а також із платформами соціальних мереж, щоб змусити їх заблокувати продаж пристроїв, які вже є на їхніх складах.

Цей крок колумбійського суду пов’язаний зі скаргою, яку Ericsson подав проти Apple. Шведська організація звинувачує виробника iPhone у використанні їхніх патентів без сплати відповідних ліцензійних зборів. Сама Apple стверджує, що, незважаючи на важливість патентів, роялті вимагаються надто високі. Цікаво, що Apple намагалася довести в суді, що наразі в Колумбії немає мережі 5G, доступної для споживачів, тому наказ не повинен виконуватися. Просто, згідно з планами, перші мережі мають запустити цього року, тому такий довід не переконав суддю.

Цікаво, що колумбійський суд також видав судову заборону, яка перешкоджає Apple подати позов в іншій країні, щоб змусити скасувати заборону в Колумбії або відкликати Ericsson свою скаргу. Тим не менш, юристи американської компанії подали клопотання в Техасі про те, щоб суддя Родні С. Гілстрап звільнив Apple від усіх зборів і штрафів, що випливають із судової заборони, виданої в Колумбії.