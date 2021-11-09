Названо найвигідніші Android смартфони з найкращим співвідношення ціна/якість

Нещодавно ми розповідали про рейтинг найпотужніших смартфонів жовтня, а сьогодні команда бенчмарку AnTuTu опублікувала топ найвигідніших пристроїв у різних цінових сегментах. До нього увійшли гаджети з найкращим співвідношенням ціни та якості.





Метод AnTuTu досить простий: вони взяли середню продуктивність смартфона за результатами тесту та поділили бали на ціну пристрою. Вийшла оцінка – чим вона вище, тим вигіднішим вважається девайс. Щоб не звалювати в купу флагмани і бюджетники, всі моделі розділили на кілька цінових груп.

Хто топ за свої гроші?

Рейтинг бюджетників до 1999 юанів (~ 8100 гривень ), з солідним відривом від другого місця очолив Redmi Note 10 Pro – найдешевший апарат на ринку зі 120-герцевим AMOLED дисплеєм. Разом з ним на п’єдесталі опинилися Motorola Edge S та Realme GT Neo 2T.

Домінація Xiaomi та BBK на ринку недорогих пристроїв вкотре підтвердилася – 9 смартфонів із 10 мають маркування цих компаній.

Друга категорія – пристрої вартістю до 2 999 юанів ( ~12000 гривень). Тут переможцем став Realme GT – найдоступніший апарат на топовому чіпі Snapdragon 888. Друге місце зайняв Realme GT Neo 2, а бронзу отримав iQOO Neo 5.

До третього рейтингу увійшли субфлагмани ціною до 3 999 юанів ( ~16000 гривень ). Тут пальма першості дісталася Meizu 18. Ця фірма вже давно зникла з наших радарів, тому що перестала офіційно постачати смарти до України. Друге та третє місце посіли iQOO 8 та OnePlus 9RT відповідно.

Цікаво, що рейтинг субфлагманів ціною до 4999 юанів ( ~ 20000 гривень ) теж очолив Meizu, модель 18 Pro. За ним слідують iQOO 8 Pro та OPPO Find X3 Pro.