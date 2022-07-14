Як працює хмарний антивірус і чи краще він звичайного?

На відміну від традиційного антивірусного програмного забезпечення, хмарний антивірус виконує більшість своїх завдань на сервері хмар, щоб мінімізувати навантаження на вашу систему.





Антивірусні рішення захисту комп’ютерів нам буквально необхідні. Захист у режимі реального часу та захист від програм-вимагачів – це найцінніші функції сучасного антивірусу. Але ці завдання можуть виконувати і антивірусні хмарні сервіси.

Що таке хмарний антивірус

Хмарний антивірус працює так само і пропонує ті ж функції, що і встановлене на вашому ПК антивірусне ПЗ . Однак, хмарний продукт використовує хмарний сервер для обробки/сканування на наявність шкідливих програм або підозрілої поведінки. Користувачеві все одно необхідно встановити його, як і традиційне антивірусне рішення. Але на його ПК буде лише кілька компонентів антивірусного інструменту, а не всі.

Хмарний антивірус спрямований на мінімізацію навантаження на вашу систему і виконує всю “важку” роботу на сервері хмар, тому при використанні такого інструменту необхідне підключення до Інтернету.

Як працює хмарний антивірус

Вам потрібно встановити антивірусну програму, як завжди. Єдина різниця в тому, що встановлення буде швидким і файли займуть мінімум місця.

Зокрема, більша частина бази даних вірусів такого ПЗ перебуває у хмарі. Сканування відбувається без використання системних ресурсів вашого ПК, тобто можна не хвилюватися, що хмарний антивірус вплине на продуктивність пристрою під час роботи або гри. І тому хмарний антивірус має нормально працювати навіть на старих комп’ютерах.

Насамперед, хмарний антивірус — це зручне рішення для компаній, де складно встановити антивіруси на кожен ПК, забезпечуючи їх регулярне оновлення. Але, звісно, ​​приватні особи також можуть використовувати такі програми.

Як і будь-яке хмарне рішення, антивірус також має деякі недоліки:

йому завжди потрібне підключення до Інтернету,

варіанти тонкого налаштування обмежені,

хмарне сканування створює потенційну загрозу конфіденційності.

Наразі існує не так багато антивірусів, які пропонують хмарний захист. Найпопулярнішими є Webroot, Bitdefender, Avast Business Hub, Malwarebytes Nebula та інші.