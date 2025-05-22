Шахраї крадуть Telegram-акаунти українців: 4 популярні способи

Telegram, як і будь-яка популярна платформа для спілкування, є ласим шматочком для шахраїв – через зламані акаунти вони можуть не тільки прикидатися жертвою і виманювати гроші у її знайомих, але і шантажувати компроматом, отриманим з листування.

Розповімо, як зловмисники зламують Telegram українців і які правила потрібно виконувати, щоб уникнути цього.

Шахраї «дарують» Premium-підписку в Telegram

Платна підписка в Telegram відкриває додаткові можливості і знімає різні обмеження, тому багато хто хоче її отримати, і бажано – в подарунок. Цим користуються і шахраї, відправляючи нібито офіційні повідомлення з підробленим фішинговим посиланням на безкоштовну активацію Premium-підписки. Перейшовши за нею, жертва залишає дані свого профілю або сканує QR-код, тим самим передаючи зловмисникам доступ до облікового запису.

За умовами шахраїв, активація відбувається через 24 години, і акцент на цьому робиться не просто так. Після входу в обліковий запис з нового пристрою потрібно почекати добу, щоб завершити інші сеанси, а тому через 24 години аферисти завершують сеанс на пристроях жертви і залишаються єдиними, хто здійснив вхід в обліковий запис. Так вони позбавляють її можливості відновити доступ до свого облікового запису.

Прохання проголосувати в конкурсі

Шахраї можуть прикриватися різними конкурсами талантів, найчастіше за участю дітей – від імені батьків або родичів вони просять проголосувати за «свою» дитину, щоб допомогти їй перемогти. Для цього жертві надсилають посилання, де спочатку потрібно ввести свій номер телефону, а потім і код, за допомогою якого зловмисники і отримують доступ до облікового запису.

Вимога підтвердити свій обліковий запис

Повідомлення маскується під офіційну автоматичну розсилку від Telegram. У ньому жертві повідомляють, що їй необхідно якомога швидше перейти за посиланням, щоб підтвердити свій номер і обліковий запис – в іншому випадку вона буде заблокована або обмежена. На фішинговому сайті, який може виглядати максимально схожим на сайт Telegram, жертві потрібно ввести свій номер і код з SMS – так шахраї і отримують доступ до її облікового запису.

Шахраї відправляють відеоролики, які не відтворюються

Зловмисники можуть відправляти жертвам в особисті повідомлення відео, яке не відкривається за допомогою вбудованого програвача. Натиснувши на них, жертва отримає пропозицію завантажити іншу програму для перегляду. Але замість програвача на телефон встановиться шкідливе ПЗ, яке дозволить шахраям моментально вкрасти сеанс жертви в Telegram без особливих проблем і навіть коду з SMS.

Як убезпечити себе від злому облікового запису Telegram?

Головне правило – не переходити за посиланнями в повідомленнях в Telegram, навіть якщо вони виглядають правильними. У месенджері можна прикріпити будь-яке посилання до будь-якого тексту, тому підробити зовнішній вигляд посилання шахраям не складає труднощів.

Додатково варто придумати і підключити хмарний пароль – він буде запитуватися на додаток до коду з SMS. Зробити це можна в налаштуваннях Telegram в розділі «Конфіденційність». Так шахраї не зможуть зайти в ваш аккаунт, навіть якщо знають номер і обманним шляхом отримали код з SMS.

Не зайвим буде періодично перевіряти список активних сеансів в розділі «Пристрої» в налаштуваннях додатка Telegram. Якщо в ньому з’явилися підозрілі або невідомі пристрої, необхідно натиснути на них і вибрати «Завершити сеанс». Навіть якщо ви вже передали шахраям свої дані, за допомогою цієї функції можна віддалено вийти зі свого облікового запису з їхнього пристрою – для повторного входу їм знадобиться новий код з SMS.