Motorola Edge 60 протестували на живучість

У тесті, який імітує середній режим використання, Motorola Edge 60 з батареєю на 5200 мА*год показав результат 12 годин і 16 хвилин. Приблизно стільки ж працює Samsung Galaxy A56 (12 годин і 8 хвилин). А ось Motorola Edge 60 Fusion виявився сильно попереду з 14 годинами і 18 хвилинами. Також довше протримався TECNO Camon 40 Pro 5G (13 годин і 51 хвилину).

Решта моделей у тесті поступилися Motorola Edge 60 за автономністю. Так, попередник в особі Motorola Edge 50 витримав лише 9 годин і 56 хвилин, Redmi Note 14 Pro+ 5G пропрацював 10 годин і 40 хвилин, а POCO X7 продемонстрував автономність в 11 годин і 7 хвилин.

Що в специфічних тестах?