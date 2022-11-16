Фахівець повідомив, що забувають зробити майже всі власники ПК перед його продажем

При підготовці комп’ютера до перепродажу необхідно дуже ретельно стерти всю інформацію з накопичувачів і повернути всі заводські налаштування всередині операційної системи. Як розповів журналіст Business Insider Дейв Джонсон, багато продавців забувають зашифрувати SSD-накопичувач.

“Очищення даних з комп’ютера не тільки звільнить весь простір на жорсткому диску, а й поверне комп’ютеру колишню продуктивність”, – зазначив він. За словами Джонсона, очищення необхідно проводити на ПК з різними операційними системами, чи то Windows, Mac чи Chromebook.

Журналіст зауважив, що продавцям слід вжити додаткових запобіжних заходів, щоб переконатися, що дані, що зберігаються на комп’ютері, недоступні наступному власнику.

«Якщо в комп’ютер вбудовано саме жорсткий диск, він буде повністю стертий при установці нової копії операційної системи. Але якщо використовується твердотільний накопичувач (SSD), слід зашифрувати його, щоб старі дані не можна було відновити навіть після видалення», — попередив Джонсон.

За його словами, для цих цілей не потрібно завантажувати будь-яке додаткове програмне забезпечення. Windows, Mac та Chromebook мають вбудовані інструменти шифрування, які користувачі можуть вільно використовувати.