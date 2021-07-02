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Новий китайський смартфон отримає відразу 20 Гб оперативки

02.07.2021
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ZTE Blade 20

Компанія ZTE випустить смартфон, який отримає оперативну пам’ять рекордного обсягу, повідомляє турецьке видання Ensonhaber.


Про це в розмові з журналістами заявив директор по споживчому бізнесу ZTE Лу Цяньхао (Lu Qianhao). Цяньхао зазначив, що компанія створила смартфон з оперативною пам’яттю ємністю 20 гігабайт. При цьому представник ZTE не став розсекречувати ні інші характеристики девайса, ні навіть назва майбутнього апарату.

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На даний момент рекордсменом за цим показником серед телефонів є Asus ROG Phone 5. Телефон отримав 18 гігабайт оперативної пам’яті. Журналісти відзначили, що деякі девайси підтримують можливість віртуального розширення пам’яті. Наприклад, у Oppo Reno 6 Pro обсяг оперативної пам’яті можна збільшити до 19 гігабайт. Така ж опція присутня і у Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G.

На думку фахівців видання, збільшення оперативної пам’яті у смартфонів останнім часом перетворилося на маркетингову фішку. «Якщо раніше виробники збільшували мегапікселі камер, то тепер займаються тим же з оперативною пам’яттю», – підсумували журналісти.

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02.07.2021
1 хвилина на прочитання

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