Новий китайський смартфон отримає відразу 20 Гб оперативки

Компанія ZTE випустить смартфон, який отримає оперативну пам’ять рекордного обсягу, повідомляє турецьке видання Ensonhaber.





Про це в розмові з журналістами заявив директор по споживчому бізнесу ZTE Лу Цяньхао (Lu Qianhao). Цяньхао зазначив, що компанія створила смартфон з оперативною пам’яттю ємністю 20 гігабайт. При цьому представник ZTE не став розсекречувати ні інші характеристики девайса, ні навіть назва майбутнього апарату.

На даний момент рекордсменом за цим показником серед телефонів є Asus ROG Phone 5. Телефон отримав 18 гігабайт оперативної пам’яті. Журналісти відзначили, що деякі девайси підтримують можливість віртуального розширення пам’яті. Наприклад, у Oppo Reno 6 Pro обсяг оперативної пам’яті можна збільшити до 19 гігабайт. Така ж опція присутня і у Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G.

На думку фахівців видання, збільшення оперативної пам’яті у смартфонів останнім часом перетворилося на маркетингову фішку. «Якщо раніше виробники збільшували мегапікселі камер, то тепер займаються тим же з оперативною пам’яттю», – підсумували журналісти.