Samsung Galaxy S26 нарешті отримає нову камеру

Раніше повідомлялося, що флагманська модель лінійки Galaxy S26 отримає просунуті можливості в області зйомки з наближенням. Говорилося про рекордний 8-кратний зум без втрати якості! Тепер же стало відомо, що камера базової моделі теж зміниться.

Модуль буде як і раніше 50-мегапіксельним, але іншим. Це свіжий ISOCELL GN. Він вперше зміниться за три роки. Конкретні дані не розкриваються, але можна очікувати більші пікселі, що дозволить отримати більш чіткі фото, особливо в умовах поганого освітлення.

Нагадаємо, що розмір сенсора ISOCELL GN не змінювався протягом багатьох років.

Прем’єра Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ (або S26 Edge) і Samsung Galaxy S26 Ultra запланована на січень 2026 року.