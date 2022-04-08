Недорогий смартфон Samsung Galaxy M53 5G отримав великий та крутий екран, потужну камеру та ємний акумулятор

Корейська компанія Samsung офіційно представила новий смартфон порівняно недорогої лінійки M – Galaxy M53 5G. Гаджет обладнаний великим та якісним 6,7-дюймовим Super AMOLED-екраном роздільною здатністю Full HD 1920 × 1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення в 120 Гц та отвором посередині верхньої грані під 32-мегапіксельну фронтальну камеру.





Основна камера смартфона отримала монструозний 108-мегапіксельний головний сенсор, доповнений 8-мегапіксельним датчиком з ширококутною оптикою та двома 2-мегапіксельними допоміжними сенсорами – для макрозйомки та аналізу глибини сцени. В основі смартфона лежить поки що не названа восьмиядерна платформа з підтримкою мереж п’ятого покоління. Швидше за все, йдеться про MediaTek Dimensity 900.

За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг підтримкою 25-ватної швидкісної зарядки. Передбачено 6 Гбайт оперативної та 128 Гбайт постійної пам’яті.

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