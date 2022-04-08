Hardnews

Недорогий смартфон Samsung Galaxy M53 5G отримав великий та крутий екран, потужну камеру та ємний акумулятор

Гаджет обладнаний 6,7-дюймовим Super AMOLED-екраном роздільною здатністю Full HD з частотою розгорнення 120 Гц.

08.04.2022
Менше хвилини
samsung

Корейська компанія Samsung офіційно представила новий смартфон порівняно недорогої лінійки M – Galaxy M53 5G. Гаджет обладнаний великим та якісним 6,7-дюймовим Super AMOLED-екраном роздільною здатністю Full HD 1920 × 1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення в 120 Гц та отвором посередині верхньої грані під 32-мегапіксельну фронтальну камеру.


Основна камера смартфона отримала монструозний 108-мегапіксельний головний сенсор, доповнений 8-мегапіксельним датчиком з ширококутною оптикою та двома 2-мегапіксельними допоміжними сенсорами – для макрозйомки та аналізу глибини сцени. В основі смартфона лежить поки що не названа восьмиядерна платформа з підтримкою мереж п’ятого покоління. Швидше за все, йдеться про MediaTek Dimensity 900.

Новини по темі
Samsung Galaxy M53
Samsung Galaxy M53

За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг  підтримкою 25-ватної швидкісної зарядки. Передбачено 6 Гбайт оперативної та 128 Гбайт постійної пам’яті.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
Tags
08.04.2022
Менше хвилини
Back to top button