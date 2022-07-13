Amazfit GTS 4 Mini – коли хочеш сильно зекономити на Apple Watch

У Amazfit вийшла новинка для тих, хто хотів би користуватися смарт-годинником, не виклавши за його покупку велику суму. GTS 4 Mini пропонує пристойний функціонал, і коштує при цьому лише 99 $.





Amazfit GTS 4 Mini – найкращий з дешевих?

Схоже, ми так і не побачимо GTS 3 Mini, оскільки останній (2021 року) була представлена ​​«двійка». Годин із четвіркою в назві компанія ще не показувала — ні із серії GTS, ні із серії GTR. Звісно, ​​це не проблема, але згадати про це варто.

Що пропонує Amazfit GTS 4 Mini? Для своєї ціни його можна похвалити за 1,65-дюймовий AMOLED-екран із функцією Always-On-Display (HD, 336 x 384 пікселів, 309 пікселів на дюйм). Трохи гірше оснащений Amazfit Bip 3 Pro використовує менш якісний TFT-дисплей, тому можна говорити про прогрес, у тому числі і в порівнянні з попередником.

Другий важливий елемент розумного годинника — вбудований GPS-модуль. Гаджет підходить для тренувань на свіжому повітрі без необхідності брати із собою смартфон. Також годинник можна використовувати в басейні, він витримує тиск 5 АТМ, що еквівалентно зануренню на глибину 50 м.

Набір датчиків досить стандартний: є крокомір, функція вимірювання серцевого ритму та моніторинг насичення крові киснем. Кількість спортивних режимів збільшена до 120, причому такі види діяльності як ходьба, біг підтюпцем, їзда на велосипеді та використання степерів/гребних тренажерів розпізнаються автоматично.

Вся інформація збирається у додатку Zepp Health, де також можна моніторити якість сну та вивчити зведення фізичної активності за тиждень.

Amazfit GTS 4 Mini підключається до смартфону через Bluetooth 5.2 BLE та працює на ZeppOS. За автономність відповідає батарея ємністю 270 мАг, якої має вистачити на 15 днів роботи пристрою. При інтенсивному використанні всіх можливостей GTS 4 Mini пропрацює лише 8 днів. У режимі навігації годинник протягне максимум 21 годину при безперервному використанні GPS, а в режимі енергозбереження він зможе працювати до 45 днів без зарядного пристрою.

Ціна Amazfit GTS 4 Mini складає 99 доларів. Дебют новинки відбудеться 16 липня в Індії, після чого стартує продаж пристрою в інших країнах.