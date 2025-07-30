Розкрито характеристики флагмана Xiaomi 16 Pro Max з двома екранами

Слідом за недавніми чутками про Xiaomi 16 Ultra, в мережі з’явилися подробиці про модель 16 Pro Max. Згідно з витоком від надійного інсайдера Digital Chat Station, смартфон отримає плоский 2K OLED-дисплей з комбінованими LTPO і LIPO-технологіями — це обіцяє більш тонкі рамки і адаптивну частоту оновлення екрану.

Головною особливістю стане камера: пристрій оснастять трьома модулями по 50 Мп, включаючи основний сенсор SmartSens 590 (1/1.28″) з підтримкою LOFIC 2.0 і 22-нм техпроцесом. Також очікується перископічний модуль Samsung GN8 з 5-кратним оптичним зумом. Додатково в витоку згадується додатковий міні-екран, вбудований в блок камер — рішення, що нагадує Mi 11 Ultra, але, судячи з опису, з більш витонченою реалізацією.

За автономністю смартфон перевершить навіть Xiaomi 16 Ultra — він отримає батарею на 7500 мАг із зарядкою до 100 Вт. Апарат працюватиме на Snapdragon 8 Elite 2 у поєднанні з Android 16 і оболонкою HyperOS 3.0.

Презентація серії Xiaomi 16 очікується в жовтні.