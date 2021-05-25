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Українцям розповіли про те, як налаштувати Wi-Fi роутер для безпеки своїх даних

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Користувачі часто дуже безтурботно ставляться до захисту роутера. Нерідко вони навіть не змінюють пароль адміністратора на маршрутизаторі або не ставлять пароль на домашню мережу. Подібна недбалість може мати серйозні наслідки: уповільнення роботи інтернету, необхідність повністю перенастроювати роутер і навіть крадіжка файлів. А якщо зловмисники вирішать використовувати ваш IP для непорядних цілей, то має бути не найприємніше спілкування з правоохоронцями.


100% -ного захисту не існує, але для забезпечення безпеки домашнього Wi-Fi вбудованих засобів роутера цілком достатньо. Якщо тільки на вашому комп’ютері не зберігається державні секрети або комерційна інформація вартістю сотні мільйонів доларів.

Всі потрібні нам засоби знаходяться в настройках маршрутизатора. Потрапити в налаштування можна з будь-якого браузера, ввівши в адресному рядку IP роутера. Зазвичай це адреса 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Після цього з’явиться вікно введення логіна і пароля. Найчастіше в обидва поля потрібно ввести слово admin.

1. Ускладнюємо доступ до маршрутизатора

У веб-інтерфейсі роутера знаходимо дані аутентифікації адміністратора. Швидше за все, знаходяться вони в розділі «Адміністрування». Залишається придумати довгий і складний для злому пароль, що складається з великих і малих літер, цифр і спеціальних символів (&, $,%,!, @, ~). Не полінуйтеся записати його, щоб згодом не довелося скидати роутер на заводські установки і не налаштовувати все заново.

2. Міняємо пароль від Wi-Fi-мережі

Заходимо на вкладку «Бездротовий режим»> «Безпека». Міняємо пароль за принципом п.1. Заодно є сенс змінити ім’я мережі Wi-Fi. Цей параметр вводиться в рядок SSID.

3. Відключаємо опцію WPS

Функція WPS полегшує підключення до бездротової мережі нових гаджетів. Однак ця опція також зручна і для зломщиків. Коли режим активований, зловмисник може отримати доступ до вашого Wi-Fi за допомогою телефону з Android і додатку WPSApp. Є й інші інструменти злому WPS, які не потребують спеціальних навичок.

4. Вибираємо надійний механізм шифрування

Швидше за все, за замовчуванням вже використовується досить надійне WPA2 + шифрування AES, але перевірити не заважає. Можливі позначення: 

  • WEP – самий ненадійний алгоритм, вже практично не застосовується; 
  • WPA / WPA2 (застарілий стандарт WPA служить для сумісності зі старим обладнанням); 
  • WPA2 Personal / PSK – для домашньої мережі; 
  • WPA2 Enterprise – для корпоративних мереж.

Останній варіант надійніше, але для його роботи потрібен RADIUS-сервер. Для домашньої мережі не годиться. Вибираємо Personal / PSK.

Додаткові рекомендації: 

  • відключіть віддалений доступ до маршрутизатора (зазвичай на вкладці «Безпека»); 
  • в пристрій можуть бути «вшиті» додаткові засоби захисту: міжмережевий екран, антивірус, брандмауер (див. документацію до вашої моделі роутера); 
  • оновлюйте прошивку маршрутизатора, в нових версіях нерідко усувають виявлені діри в безпеці; 
  • час від часу міняйте паролі .

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