Як працює кварцовий механізм наручного годинника?

Хороші механічні, а тим більше наручні годинники коштують дорого, особливо, якщо повернутися на століття назад, коли ще й близько не було кварцових механізмів для наручних годинників.





Тому, як правило, для простих людей механічний наручний годинник був не дозволеною розкішшю.

Цей факт спонукав створити щось більш просте у виробництві та недороге. І це вийшло, кварцові механізми для наручних годинників поступово увійшли у вжиток людей.

Передісторія

У 1929 році пропонується схема кварцового механізму.

У 1957 році були випущені перші наручні годинники з живленням від батарейки від відомої компанії Hamilton модель Ventura. Виглядали вони на наш погляд не дуже, але до речі, Елвіс Преслі носив такі і схоже йому подобалося.

У 1969 році з’являються справжнісінькі перші кварцові наручні годинники від компанії Seiko модель Astron (на головному фото статті).

По виду їх відразу і не відрізнити від механічних годинників, проте, якщо заглянути всередину, то все встає на свої місця.

Японці поставили відмінний кварцовий механізм в цю модель і стали першими на ринку.

З тих пір, багато виробників почали розробляти свої кварцові механізми і впроваджувати в нові моделі годинників, які стали дешевше і в якійсь мірі простіше для масового виробництва.

Як працює кварцовий механізм в наручних годинниках зі стрілками?

Принцип роботи такого механізму заснований на коливаннях кварцового генератора. Він коливається з частотою 32 768 Гц., оскільки саме ця частота необхідна для здійснення щосекундних коливань і руху стрілок годинника.

Коливання кварцового генератора подаються на кроковий двигун, який приводить в рух шестерні, що змушує стрілки годинника рухатися точно.

Тим часом електрика забезпечується елементом живлення, який подає її для того, щоб кварцовий генератор почав коливатися.

На ілюстрації можна докладніше розглянути, як саме влаштований кварцовий механізм:



Точність ходу у хорошого кварцового механізму + – 15 секунд в місяць. Що стосується терміну служби механізму, то знову-таки, він може складати довгі роки і навіть десятки років, чим навряд буде поступатися механічному годиннику.

Підсумуємо

Хотілося б відзначити, що наручні кварцові годинники – це в жодному разі не синонім словами «неякісно» або «дешево».

Сьогодні наручні кварцові годинники можуть коштувати так само дорого і дешево як і механічні наручні годинники.

Ми б рекомендували вибирати наручний годинник з кварцовим механізмом з хороших виробників японських і швейцарських брендів.