Hardnews

Популярний iPhone рекордно подешевшав в Україні

20.08.2021
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Вартість популярного смартфона Apple 2019 року знизилася до рекордної позначки. Про це свідчать дані товарного агрегатора Hotline.ua.


iPhone 11 в базовій комплектації з накопичувачем на 64 гігабайти доступний менш ніж за 16 тисяч гривень. На старті продажів апарат продавався за 29 тисяч гривень.

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У 2020 році смартфон став світовим бестселером, він випередив з продажу навіть більш бюджетні Android-смартфони».

Представлений восени 2019 року смартфон отримав 6,1-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1792х828 пікселів, чіп Apple A13 Bionic, чотири гігабайти оперативної пам’яті, подвійну основну камеру на 12 мегапікселів. Також наступник iPhone Xr має захист від вологи за стандартом IP68, батарею ємністю 3110 міліампер-годин, NFC.

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20.08.2021
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