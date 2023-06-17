Розташування власника смартфона навчилися визначати за СМС

Група фахівців з безпеки з Північно-Східного та Нью-Йоркського університетів опублікувала дослідження, в якому розкрила техніку досить точного визначення розташування одержувача СМС-повідомлення на основі аналізу затримок при доставці текстових повідомлень.

«Наші результати показали, що після тренування моделі машинного навчання відправник СМС може точно визначити кілька місцезнаходжень одержувача. Наша модель досягає точності до 96% для визначення регіону всередині різних країн світу», – йдеться у документі.

Наголошується, що метод не дає абсолютно точного результату, але відстежує отримувача до певного району країни. У прикладі дослідників вони намагалися знайти абонента у Бельгії . Система спромоглася визначити з точністю до 86% район, в якому знаходився одержувач.

В основі технології – «тихі» СМС. При надсиланні такого повідомлення абонент не отримує повідомлення, а сторона, що відправляє, здатна простежити місцезнаходження одержувача. Вчені змогли використовувати для цих цілей лише програму, яка надсилає подібні SMS-повідомлення.

Інформація про місцезнаходження визначається з часу затримки в доставці СМС. Період визначається від моменту відправки до надходження службових повідомлень про доставку повідомлення від оператора. Саме ці дані аналізує система на основі машинного навчання.

Експеримент пройшов у США , ОАЕ та семи європейських країнах, охопивши 10 операторів зв’язку з мережами LTE, LTE+ та 5G NSA . При цьому точність визначення району всередині Бельгії виявилася найвищою, в інших країнах вона знижувалася. Наприклад, у Греції – 79%, в ОАЕ – 76%, а у Німеччині – 68%.