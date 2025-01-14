REDMI Turbo 4 Pro першим отримає новий субфлагманський процесор

Характеристики REDMI Turbo 4 Pro розкрив інсайдер під ніком Digital Chat Station. Апаратною основою новинки стане процесор Qualcomm Snapdragon 8s Elite (модельний номер S8735) з частотою роботи 3,21 ГГц і графікою Adreno 825. REDMI Turbo 4 Pro стане одним із перших смартфонів на базі цієї субфлагманської SoC.

Ємність акумулятора складе понад 7000 мАгод. Ймовірно, мова може йти про 7500 мАгод. Для порівняння, у REDMI Turbo 4 Pro батарея на 6550 мА*год. Потужність швидкої зарядки Pro’шки очікується на рівні 90 Вт. Стільки ж і в базової версії.

Товщина і вага невідомі, але можна припустити, що за цими показниками REDMI Turbo 4 Pro буде порівнянний з REDMI Turbo 4, у якого корпус на 8,1 мм, а вага на рівні 203 г.

Pro’шці приписують дисплей AMOLED з роздільною здатністю 1,5K і металевий корпус зі скляною задньою панеллю.