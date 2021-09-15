Неприємна особливість iPhone 13, про яку Apple не сказала на презентації

Однією з головних претензій до Apple протягом останніх років є небажання компанії відмовлятися від побитої концепції з великим вирізом у верхній частині екрану iPhone.





Почувши скарги покупців, купертінівці зменшили розмір моноброви в iPhone 13 на 20%, на чому загострили особливу увагу в ході заходу.

Для цього інженери перенесли проріз динаміка на верхню рамку, як це зазвичай роблять в Android-смартфонах.

Однак, все виявилося не так просто. Справа в тому, що виріз зменшився в ширину, а ось по висоті він, навпаки, додав. На це звернули увагу користувачі Twitter, привівши пряме порівняння рендерів iPhone 12 і iPhone 13.

Звичайно, різниця настільки незначна, що вона навряд чи буде помітна, і всерйоз критикувати Apple за те, що компанія приховала цей факт, навряд чи варто.

Однак шанувальники бренду в цілому прохолодно сприйняли відсутність помітних поліпшень в iPhone 13. Люди висміяли старий дизайн, який компанія підносить як щось революційне, і поскаржилися на високі ціни нового покоління.

З чуток, при розробці iPhone 13 компанія розглядала можливість відмови від чубчика, але жоден з варіантів не влаштував менеджерів Apple. Вбудовувати камеру в дисплей купертінівці не хочуть, щоб не уподібнюватися Android-виробникам, а сучасні невидимі фронталки під екраном ще не забезпечують настільки високої якості Селфі, яке задовольнило б власників iPhone.