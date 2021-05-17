Які смартфони українці очікують в травні 2021 року найбільше

Травень 2021 року має бути багатим на гучні релізи. Тому якщо ви думаєте оновити свій смартфон – поки не поспішайте. Можливо, є сенс трохи почекати. Про те, на які пристрої однозначно варто звернути увагу ми розповідаємо за допомогою спеціального матеріалу.





№3 – ASUS Zenfone 8

До останнього вважалося, що новий модельний ряд смартфонів ASUS включатиме в себе спеціальну компактну версію з відповідною припискою Mini, але, як виявилося, нею буде звичайний Zenfone 8. Крім мініатюрних розмірів пристрій отримає 5.9-дюймовий AMOLED дисплей з частотою оновлення 120 Гц виробництва Samsung, до 16 ГБ оперативної пам’яті, процесор Snapdragon 888, АКБ ємністю 4000 мАг з підтримкою 30-ватної швидкої зарядки, провідний сенсор на 64 МП, ультраширік з роздільною здатністю 12 МП і макромодуль.

№2 – ZTE Nubia Z30 Pro

20 травня має відбутися прем’єра новинки компанії ZTE – Nubia Z30 Pro. Поки про пристрій відомо не так багато. Гаджету приписують просунуту квадрокамеру, яка вміє знімати зі 100-кратним цифровим зумом. У число датчиків однозначно буде входити не тільки телевик, але і ультраширік. Останнім додатковим модулем, швидше за все, виявиться сенсор для зйомки макро.

Основною особливістю моделі стане підекранна фронталка. Нагадаємо, що подібна концепція вже була реалізована компанією в смартфоні Axon 20, але там з нею були серйозні проблеми. Подивимося, чи провів бренд роботу над помилками.

№1 – Sony Xperia Pro

Sony Xperia Pro був анонсований ще в лютому, але в європейських магазинах він почне продаватися тільки в цьому місяці. Основною особливістю флагмана є його вміння виступати в ролі монітора для цифрових камер Sony Alpha. Для цього смартфон оснащується спеціальним microHDMI роз’ємом, через який і відбувається підключення.

В іншому пристрій сильно нагадує торішній преміальний апарат японців Xperia 1 II. З ключових відмінностей можна виділити тільки пластиковий корпус і відсутність бездротової зарядки.