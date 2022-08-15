Блискучий смартфон: realme 9i 5G засвітився на нових фото

Пристрій отримає незвичайний дизайн з камерою, датчики якої розміщені в окремих блоках (а не в одному, як більшість смартфонів). Роздільна здатність сенсорів – 50, 2 і 2 Мп. Селфі-камера 16-мегапіксельна. Крім того, задня частина гаджета дуже яскрава, з блискітками.





Апаратною основою смартфона стане MediaTek Dimensity 810. Об’єм оперативної пам’яті становитиме 6 ГБ (можна розширити до 11 ГБ за рахунок флеш-пам’яті), ємність накопичувача – 128 ГБ. Всередині батарея на 5000 мА*год із 18-ватною зарядкою. Відповідний блок живлення комплектний.

Realme 9i 5G має 6,6-дюймовий 90-герцевий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD+. Працюватиме новинка під керуванням операційної системи Android 12 з фірмовим інтерфейсом realme 3.0.

Вартість realme 9i 5G становитиме не більше $190.