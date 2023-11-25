Дива не сталося: в мережу потрапили живі фото Samsung Galaxy S24 Ultra

У мережі з’явилися перші живі фотографії неанонсованого флагманського смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, з яких випливає, що новинка збереже дизайн торішньої моделі. Про це повідомляє Telegram-канал Equal Leaks, посилаючись на користувача X (Twitter) з ніком David Martin.

David Martin опублікував три фотографії, на яких чітко видно задню панель смартфона і частково його дисплей. З них можна зрозуміти, що головною особливістю Samsung Galaxy S24 Ultra стане плоский екран. Таким чином флагман 2024 року стане першим за багато років топовим смартфоном Samsung без дисплея з округленими краями.

На знімках також видно плоскі металеві рамки пристрою. З чуток, вони будуть виконані з титану. До аналогічного рішення раніше вдалася Apple у серії iPhone 15. Ще однією особливістю новинки стане колір тильного боку з перламутровим ефектом. Ймовірно, саме він стане ексклюзивом для офіційних магазинів Samsung.

В іншому дизайн Samsung Galaxy S24 Ultra буде ідентичний дизайну Galaxy S23 Ultra.

Згідно з витоками, анонс смартфонів Samsung із серії Galaxy S24 відбудеться 17 січня 2024 року.