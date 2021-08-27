Розкрито спосіб прискорити Андроїд смартфон в два рази

Повільна робота смартфона – відома проблема бюджетних пристроїв. Але в більшості випадків можна змінити одну настройку, щоб телефон став працювати відчутно швидше.





Як прискорити смартфон на Андроїд

Стати розробником, для цього відкрийте Налаштування> Про телефон> і кілька разів клікніть по версії прошивки. Наприклад, на смартфоні Xiaomi пункт називається Версія MIUI, на Huawei – Номер збірки. Поверніться в Налаштування та в пошуку в верхній частині вікна введіть «Трасування системи». У вікні, змініть розмір буфера для кожного процесора до 65536 Кб.

Для завершення налаштування перезавантажте пристрій і смартфон більше не буде гальмувати, пробуйте.