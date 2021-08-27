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Розкрито спосіб прискорити Андроїд смартфон в два рази

27.08.2021
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Повільна робота смартфона – відома проблема бюджетних пристроїв. Але в більшості випадків можна змінити одну настройку, щоб телефон став працювати відчутно швидше.


Як прискорити смартфон на Андроїд

  1. Стати розробником, для цього відкрийте Налаштування> Про телефон> і кілька разів клікніть по версії прошивки. Наприклад, на смартфоні Xiaomi пункт називається Версія MIUI, на Huawei – Номер збірки.
  2. Поверніться в Налаштування та в пошуку в верхній частині вікна введіть «Трасування системи».
  3. У вікні, змініть розмір буфера для кожного процесора до 65536 Кб.

Для завершення налаштування перезавантажте пристрій і смартфон більше не буде гальмувати, пробуйте.

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27.08.2021
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