Hardnews
Розкрито спосіб прискорити Андроїд смартфон в два рази
Повільна робота смартфона – відома проблема бюджетних пристроїв. Але в більшості випадків можна змінити одну настройку, щоб телефон став працювати відчутно швидше.
Як прискорити смартфон на Андроїд
- Стати розробником, для цього відкрийте Налаштування> Про телефон> і кілька разів клікніть по версії прошивки. Наприклад, на смартфоні Xiaomi пункт називається Версія MIUI, на Huawei – Номер збірки.
- Поверніться в Налаштування та в пошуку в верхній частині вікна введіть «Трасування системи».
- У вікні, змініть розмір буфера для кожного процесора до 65536 Кб.
Для завершення налаштування перезавантажте пристрій і смартфон більше не буде гальмувати, пробуйте.
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