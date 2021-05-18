Названо кращі китайські смартфони до 5000 гривень в травні 2021 року

Китайських компаній велика кількість і саме вони займають основну масу в бюджетному сегменті. Як ми знаємо, недорогі пристрої користуються великим попитом. Від смартфонів початкового рівня не варто очікувати найпередовіших технологій. Вони пропонують функції, яких цілком вистачає для повсякденного використання, але по відмінній якості та вартості. Саме це приваблює найбільше. Ми розповімо вам про найкращі пристрої китайських виробників бюджетом до 5000 гривень.





1. Xiaomi Poco M3

Poco M3 складно не помітити і можна з упевненістю сказати, що він «вибивається з натовпу». Ви запитаєте, чому? Дуже просто, завдяки своєму яскравому і привабливому дизайну. Матове оздоблення задньої панелі відмінно поєднується з модулем камери, на якому красується значний напис бренду. Основні акценти зроблені на ємному акумуляторі 6000мА * г, стереодинаміках і пристойній начинці.

Xiaomi Poco M3 – відмінний пристрій з надійними характеристиками за доступною ціною.

Смартфон непогано справляється навіть з вимогливими іграми завдяки процесору Snapdragon 662. Він працює в парі з відеочіпом Adreno 610 і тактовою частотою 2,0 ГГц. У тестах на AnTuTu пристрій набирає 180179 балів. Хороший показник для недорого смартфона. Обсягу пам’яті цілком достатньо для звичайного користувача 4 ГБ +128 ГБ. Великий плюс це встановлені стереодинаміки з гучним звуком. Нам залишилося розповісти тільки про дисплей, він має матрицю IPS LCD з діагоналлю 6,53 дюйма і роздільною здатністю Full HD +. Вартість смартфона починається від 4 600 грн. за 4 ГБ + 64 ГБ.



2. Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 9T має досить хорошу якість збірки. Задня поверхня матова і схожа за своїм оформленням на більш дорогу модель Redmi Note 9T. Основними перевагами мобільного пристрою є: підтримка технології NFC і велика батарея на 6000 мА * г. Інші специфікації цілком підійдуть для звичайного використання. Це IPS дисплей розміром 6,53 дюйма з роздільною здатністю 1080х 2340 пікселів і частотою 60 Гц. Начинкою є Snapdragon 662 з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ або 128 ГБ вбудованої пам’яті.

На задній кришці розташовується модуль камери з чотирма об’єктивами. Основний представлений на 48 МП, і треба відзначити, що він робить досить непогані фотографії з природним кольором і хорошою деталізацією. Тут також присутній ультраширококутний об’єктив на 8 МП і два додаткових на 2 МП.

Xiaomi Redmi 9T не поступається Poco M3 в сегменті бюджетних пристроїв.

В даний час смартфон можна купити за ціною від 4800 гривень за 4 ГБ + 64 ГБ.



3. Vivo Y30

Vivo Y30 відповідає всім вимогам для недорого пристрою, а саме: хорошою автономністю і практичними характеристиками. До того ж, вас точно не залишить байдужими акуратний дизайн. Смартфон має IPS дисплей з діагоналлю 6,47 дюйма з підтримкою 1560х720 пікселів. Невеликим плюсом можна вважати захисне скло Panda Glass, воно зможе зберегти пристрій від подряпин. Тильна камера оснащена достатнім набором об’єктивів: основним на 13 МП, ширококутним на 8 МП, а також макро і глибини на 2 МП. Знімки виходять з точною передачею кольору і великою кількістю деталей.

Vivo Y30 – гарний бюджетний пристрій з необхідним функціоналом для повсякденного використання.

За продуктивність відповідає MediaTek Helio P35 з відеочіпом IMG PowerVR GE8320 і частотою 2,3 ГГц. На AnTuTu результати не такі значні, всього 99764 бала. Пам’яті вистачає для виконання повсякденних завдань 4ГБ + 64 ГБ. За автономність можна не переживати, вона досить хороша завдяки ємному АКБ на 5000 мА * г. Ще однією невеликою перевагою є зворотна зарядка. Компанія пропонує смартфон за ціною від 4100 грн.



4. Realme C21

Realme C21 зовсім нещодавно з’явився на ринку, але вже вибивається в гідне лідерство. Зовнішній вигляд дуже приємний, має матову обробку і геометричний малюнок на спинці. Дисплей встановлений середньої якості це 6,5 дюймовий IPS з роздільною здатністю HD +. Він покритий захисним склом Gorilla Glass. Смартфон працює на MediaTek Helio G35, на бенчмарку AnTuTu набирає 110628 балів. Обсяг пам’яті становить 4 ГБ + 64 ГБ. До додаткових функцій відносяться: NFC, роз’єм для навушників і зворотна зарядка.

Realme C21 – гідний конкурент на ринку недорогих смартфонів.

Автономність досить хороша, її забезпечує батарея 5000мА * г. Ви зможете грати до 12 годин (в залежності від гри) і переглядати відео близько 30 годин. Те, що потрібно, чи не так? До всього іншого, компанія пропонує камеру з трьома об’єктивами на 13 МП + 2 МП + 2 МП. Вартість складає від 4200 гривень за 4 ГБ + 64 ГБ.



5. Huawei P smart 2021

Модель Huawei P smart досить відома в сегменті недорогих пристроїв. Зараз компанія випустила оновлену версію. Почнемо відразу з переваг. Новинка може похвалитися ємним АКБ на 5000 мА * г, який точно не поставить вас в незручне становище. Основна камера встановлена ​​на 48 МП, а також є надширококутний модуль на 8 МП і два додаткових на 2 МП. Дисплей є стандартною матрицю IPS діагоналлю 6,67 дюймів з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів.

Huawei P smart 2021 – «робоча конячка» з хорошою автономністю і NFC.

Мобільний пристрій працює на HiSilicon Kirin 710А з тактовою частотою 2,0 ГГц і Mali-G51. У тестах на продуктивність набирає 161082 бала. Обсяг пам’яті до 4 ГБ + 128 ГБ, а також є слот для microSD. Мобільний пристрій доступний для покупки за ціною від 4700 грн. за 4 ГБ + 128 ГБ.



6. OnePlus Nord 100

Один з відомих брендів OnePlus випустив на ринок свій найбільш бюджетний смартфон – OnePlus Nord100. З лицьового боку розташувався IPS екран діагоналлю 6,52 дюйма з підтримкою HD +. Треба відзначити, що це єдиний бюджетник з частотою оновлення 90 Гц. Мобільний пристрій працює на Snapdragon 460 з частотою 1,8 ГГц і відеочіпом Adreno 610. На AnTuTu показує 146125 бала. Обсяг пам’яті 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої.

OnePlus Nord 100 – найбюджетніший смартфон компанії OnePlus в 2021 році.

Тильна камера не особливо виділяється, вона має всього три об’єктива на 13 МП + 2 МП + 2 МП. Батарея представлена ​​на 5000 мА * год, час автономної роботи близько 19 годин при максимальних налаштуваннях частоти оновлення. Це дуже хороший показник.



7. ZTE Blade V2020 Smart

ZTE Blade V2020 Smart вийшов в минулому році, він пропонує непогані характеристики за хорошою ціною. Дизайн пристрою досить пристойний, на задній стороні розташувався невеликий модуль камери. Тут встановлено IPS екран розміром 6,53 дюйма з роздільною здатністю 1080 × 2340 пікселів. За продуктивність відповідає процесор Unisoc SC9863A з частотою 1,6 ГГц. З вимогливими іграми можуть виникати складнощі, але для повсякденного використання цілком прийнятно. Виробник оснастив свій недорогий смартфон NFC і об’ємом пам’яті 4 ГБ + 64 ГБ.

ZTE Blade V2020 Smart – один з найбільш недорогих мобільних пристроїв з хорошою автономністю і функцією NFC.

На задній стороні розташувалися чотири об’єктиви: основний на 16 МП, надширококутний на 8 МП, макро на 2 МП і датчик глибини на 2 МП. Під капотом знаходиться АКБ ємністю 5000 мА * год, автономність дуже пристойна. У комплектацію входить адаптер на 10 Вт. Вартість смартфона стартує з 4000 грн. за 4 ГБ + 64 ГБ.



8. Honor 10X Lite

Як ви вже могли здогадатися, основною перевагою бюджетних смартфонів є ємна батарея, Honor10X Lite не є винятком. Він може похвалитися великим АКБ на 5000 мА * год, а також швидкою зарядкою 22,5 Вт. Мобільний пристрій оснастили 6,67 дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +. Він також має функцію NFC. На задній панелі красується квадрокамера на 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП. При хорошому рівні освітлення виходять дуже пристойні фотографії.

Смартфон працює на процесорі HiSilicon Kirin 710A з 4 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Honor 10X Lite – дуже збалансований смартфон за привабливою ціною.