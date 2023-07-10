Продажі електромобілів в Україні продовжують стрімко зростати

Останнім часом у світі спостерігається стійка тенденція збільшення попиту на електрокари. Зростання цін на паливо та сучасні тренди підтримки «зелених інновацій» позитивно впливають і на український автомобільний ринок, який сьогодні налічує понад 54 тисячі електромобілів, з яких близько 7000 зареєстровані у 2023 році.

При цьому, українці купують як нові, так і вживані електрокари. Серед них, частка нових складає лише близько 24% від загальної кількості продажів.

Водночас, спостерігається підвищення попиту і на гібридні автомобілі, ринкова частка яких збільшилася з 13 до 18%.

Загалом, ринок нових автомобілів за перше півріччя 2023 року виглядає так:

Бензинові двигуни – 49%;

Дизельні авто – 22%;

Гібридні моделі – 18%;

Електрокари – 10%;

Авто з ГБО – 1%.

Серед нових електричних моделей найбільшим попитом користуються: Volkswagen ID.4, Dongfeng/Honda M-NV, Volkswagen ID.6, Honda-e, Dongfeng M5 EV.

На ринку вживаних автівок найпопулярнішими є: Nissan Leaf, Volkswagen ID.4,Tesla Model 3,Tesla Model Y та Volkswagen e-Golf.

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Згідно рейтингів міжнародної аналітичної компанії «JATO Dynamics», у світових продажах очікувано лідирує славнозвісна Tesla, а загалом, пятірка лідерів виглядає так: Tesla Model Y, Tesla Model 3, китайський компактний автомобіль Wuling Hongguang Mini EV, європеєць Volkswagen ID.4 та кореєць Hyundai Loniq 5.

Загалом, сьогодні майже кожен відомий автовиробник у своїй модельній лінійці має комфортні та практичні електрокари. У салонах офіційних дилерів в Україні можна знайти офіційні електричні моделі брендів: Audi, MG, Mercedes-Benz, BMW, Nissan, Hyundai, Peugeot, Volvo, Porsche, Opel. Проте, згідно прогнозів, кількість офіційних представників в Україні збільшуватиметься.

Основною проблемою локального «зеленого» авторинку є недостатня кількість зарядних мереж для електроавтомобілів. Згідно з останніми «довоєнними» даними, наприкінці 2021 року українська мережа становила 3244 станції з понад 7000 терміналів.

Для того, щоб стимулювати продажі екологічних «зелених» автомобілів в Україні, у 2022 році Кабінет Міністрів видав рішення про створення мережі швидкісних електрозарядок на центральних автомобільних дорогах та у великих містах. Проект втілюватиме компанія «Енергоатом». Усього планується облаштування близько 120 електрозарядних станцій великої та середньої потужності.