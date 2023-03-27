iPhone vs Android: як користувачі розпоряджаються своїми старими смартфонами?

Після придбання нового смартфона з’являється кілька опцій використання старого девайсу. Одні люди залишають їх припадати пилом у полицях робочого столу, інші продають, а деякі передають у володіння друзям або членам сім’ї.

Агентство CIRP провело цікаве дослідження з цієї теми, порівнявши підхід власників двох конкуруючих платформ – iPhone і Android. Учасникам опитування запропонували шість варіантів відповіді на вибір: trade-in, продати, залишити собі, віддати родичу чи другу, здати на переробку або викинути (якщо старий гаджет просто зламаний, втрачений чи вкрадений).

Виявилось, що серед власників iPhone 43% користуються послугою trade-in. iPhone непогано зберігає свою вартість, тому, переходячи на нову модель, можна отримати солідну знижку. Ще 7% користувачів продають свої старі iPhone на вторинному ринку, маючи ще більше вигоди. Тільки ці два варіанти відповідей склали половину фанатів техніки Apple.

Залишають старий iPhone собі 23% власників, а ще 13% віддають уже непотрібний їм гаджет близьким. Частка зламаних, втрачених чи вкрадених телефонів становила 8%, і лише 6% користувачів віддають iPhone на переробку.

У «таборі Android» ситуація кардинально відрізняється. Переважна більшість користувачів – 54% – залишають старий смартфон собі. Що цікаво, 15% покупців переходять з Android на iPhone, тому вони можуть залишати старі девайси на випадок, якщо iOS їх ніяк не влаштує.

До послуги trade-in звертаються лише 14% власників Android, оскільки нижча вартість «повернення» пристроїв робить цю операцію менш привабливою. Самостійно продають старі телефони лише 4% опитуваних, а 8% і 9% припадають на зламані гаджети та віддані на переробку відповідно.