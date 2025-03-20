Vivo X200 Ultra вразив розміром блоку для камер

На просторах китайської соціальної мережі Weibo з’явилися фотографії прототипу vivo X200 Ultra. На них показано величезний блок камер флагманського смартфона та інші цікаві деталі дизайну.

З цікавого в очі кидається блок камер, який випирає майже на товщину корпусу самого смартфона. У блоці є три або чотири об’єктиви, а по центру видно логотип компанії Zeiss, з якою співпрацює vivo. Ще однією особливістю пристрою має стати кнопка управління камерою на правій грані. Чи буде вона сенсорною, як в останніх iPhone, поки невідомо.

З чуток, в основі ширококутної та ультраширококутної камер буде використовуватися один і той самий сенсор Sony LYT-818 з роздільною здатністю 50 Мп, а телекамера отримає великий 200-мегапіксельний датчик Samsung ISOCELL HP9. Також смартфону приписують 6,8-дюймовий OLED-екран і процесор Snapdragon 8 Elite.

Раніше з’явилася інформація, що vivo X200 Ultra представлять у квітні.