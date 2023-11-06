Oppo представила потужний смартфон дешевше 10 тисяч гривень

Компанія Oppo представила в Китаї новий недорогий смартфон з великими екраном і об’ємом оперативної пам’яті. Про це повідомляє Telegram-канал Equal Leaks.

OPPO A2 отримав 6,72-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів, частотою оновлення до 90 Гц і яскравістю до 680 ніт. У дисплеї є “о”-подібний виріз для фронтальної камери OmniVision 08D10.

За продуктивність відповідають восьмиядерний процесор 2023 року MediaTek Dimensity 6020 з тактовою частотою до 2,2 ГГц, а також вражаючі для своєї цінової категорії 12 ГБ оперативної пам’яті типу LPDDR4X. Вбудованої пам’яті типу UFS 2.2 може бути 256 або 512 ГБ.

Основних камер дві: головний модуль на 50 МП і допоміжний на 2 МП. Сканер відбитків розташований у правій грані пристрою. Ємність акумулятор – 5000 мАг. Потужність підтримуваної зарядки – до 33 Вт. Є подвійний стереодинамік, а також 3,5-мм роз’єм для навушників.

Смартфон уже доступний для покупки в Китаї за ціною від 1700 юанів (приблизно 8300 гривень).