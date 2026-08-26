Касети повертаються: FiiO створила сучасний «Walkman» із Bluetooth

Поки більшість музики давно переїхала у Spotify, Apple Music та інші стримінгові сервіси, виробники аудіотехніки продовжують експериментувати з фізичними носіями. Китайська FiiO показала CP11 — новий портативний касетний плеєр, який зовні та за принципом роботи нагадує класичні Walkman, але отримав низку сучасних технологій.

Розробка пристрою стала частиною дворічного проєкту FiiO зі створення нового покоління касетних програвачів. Спочатку компанія планувала одразу випустити дорожчий CP15, однак створення нового ультратонкого механізму протягування стрічки виявилося складнішим, ніж очікували інженери. У результаті на початку 2026 року до модельного ряду додали простіший CP11, який повинен вийти раніше.

Старі касети можна слухати у Bluetooth-навушниках

Головною відмінністю CP11 від попереднього CP13 стане Bluetooth. Плеєр зможе передавати звук із касети безпосередньо на бездротові навушники або колонку.

Для FiiO це досить помітна зміна підходу. Під час створення CP13 компанія свідомо відмовилася від Bluetooth, пояснюючи це бажанням зберегти повністю аналоговий звуковий тракт і недостатньою якістю доступних на той момент бездротових рішень.

У CP11 інженери, очевидно, знайшли спосіб реалізувати бездротову передачу так, щоб вона відповідала вимогам компанії. Які саме Bluetooth-кодеки підтримуватиме пристрій, поки не повідомляється.

Окрім бездротового зв’язку, FiiO використає новий ультратонкий касетний механізм, покращену магнітну головку та безщітковий електродвигун. Також повністю перероблені система керування мотором і електронна схема плеєра. Це повинно забезпечити стабільнішу швидкість руху стрічки та зменшити характерні для дешевих сучасних касетників коливання висоти звуку.

Керування залишиться максимально традиційним. На корпусі видно фізичні кнопки відтворення та перемотування, а також окрему кнопку для Bluetooth. Для заряджання використовується сучасний порт USB-C.

CP11 має стати тоншим за попередника

Однією з проблем сучасних касетних плеєрів залишається їхня товщина. Попередній FiiO CP13 має корпус розміром приблизно 120 × 88,3 × 31,8 мм і важить близько 310 грамів. Причиною таких габаритів значною мірою є сам механізм роботи з магнітною стрічкою.

Саме тому FiiO приділяє особливу увагу новому тонкому механізму CP11. Компанія хоче наблизити новинку до компактності найкращих портативних касетників минулого, але з використанням сучасної електроніки.

На оприлюднених зображеннях CP11 представлений щонайменше у трьох кольорах — червоному, кремовому та світло-бірюзовому.

Точної дати виходу та ціни поки немає. FiiO планує випустити CP11 до кінця 2026 року, однак визнає, що старт продажів можуть перенести, якщо під час пробного виробництва виникнуть проблеми з новим механізмом. Дорожчий CP15 також залишається в розробці.

Поява CP11 добре демонструє незвичайну тенденцію сучасного аудіоринку: після повернення вінілових платівок виробники починають серйозніше ставитися і до касет. Тільки тепер їх пропонують слухати вже не обов’язково через дротові навушники, а через Bluetooth.