GeForce GTX 1650 ще може здивувати в топових іграх

Експерт, який веде популярний YouTube-канал RandomGaminginHD, показав, на що можуть розраховувати геймери з ПК, усередині якого стоїть відеокарта GeForce GTX 1650.





Судячи зі статистики у Steam , цей графічний адаптер є другим за популярністю серед сучасних гравців. На першому місці, нагадаємо, GeForce GTX 1060. На які результати можуть розраховувати геймери у сучасних іграх?

На наступні:

Екшен-адвенчура у відкритому світі Red Dead Redemption 2 у 1080p та при налаштуваннях, як на ігровій консолі Xbox One X: 54 кадри на секунду.

Рольовий екшен Cyberpunk 2077 в 1080p та при середніх налаштуваннях: 35 кадрів в секунду.

Шутер від першої особи Far Cry 6 в 1080p та при середніх налаштуваннях: 57 кадрів в секунду.

Аркадна гонка Forza Horizon у 1080p та при високих налаштуваннях: 71 кадр в секунду.

Екшен-адвенчура у відкритому світі Grand Theft Auto V у 4K та при високих налаштуваннях: 54 кадри в секунду.

Так, незважаючи на вік, GeForce GTX 1650 дає можливість пограти в GTA V у божевільному 4K. І без гальм!