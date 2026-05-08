AMD представила відеокарту Instinct MI350P зі 144 ГБ пам’яті

Лінійку відеокарт AMD поповнила професійна модель Instinct MI350P. Її головною перевагою став значний обсяг швидкісної відеопам’яті, однак для ігор новинка не призначена.

AMD Instinct MI350P PCIe побудована на базі 3-нм графічного чипа CDNA4 із тактовою частотою 2200 МГц. Відеокарта оснащена 8192 потоковими мультипроцесорами, 128 обчислювальними блоками та 512 матричними ядрами. Заявлена продуктивність становить до 2299 TFLOPS, а на рівні MXFP4 — до 4600 TFLOPS.

Модель з інтерфейсом PCIe 5.0 x16 отримала 144 ГБ пам’яті HBM3E з пропускною здатністю до 4 ТБ/с на 4096-розрядній шині, а також 128 МБ LLC-кешу. Максимальний рівень TDP становить 600 Вт. У серверній стійці відеокарта займає два слоти розширення, а довжина корпусу дорівнює 267 мм.

Новинка вже доступна на корпоративному ринку як альтернатива NVIDIA H200 NVL. Ціну AMD Instinct MI350P PCIe поки не оголошено — її надають за запитом.