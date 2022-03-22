Стало відомо, хто і як може підключитись до супутникового інтернету в Україні

Новини про появу в Україні супутникового інтернету від Ілона Маска викликали справжній фурор. І незважаючи на те, що Starlink наразі використовується лише для військових цілей, люди вже почали скачувати мобільні додатки проекту в надії незабаром отримати доступ до омріяного супутника. Та чи стане Starlink доступним для пересічних українців, і якщо так, то скільки вартуватиме таке задоволення?





Доступ до супутникового інтернету від засновника компанії SpaceX Україна отримаал завдяки допису у Twitter очільника Мінцифри Михайла Федорова. У своєму дописі міністр звернувся до Ілона Маска та розповів, що в Україні війна й вона відчайдушно потребує Starlink. У відповідь на твіт українського політика Маск не лише надав доступ до системи супутникового інтернету, а й відправив до України все необхідне обладнання.

Дізнавшись про подарунок американського винахідника й мільярдер, українці почали масово скачувати на свої смартфони додаток Starlink. За кілька днів розширення встановили собі понад 100 тис. користувачів. Та як виявилося сама програма не дає доступу до послуг Starlink і без відповідної апаратури є геть непотрібною.

Почнемо з того, що супутниковий інтернет від Ілона Маска в Україні наразі є частиною критичної інфраструктури. Тобто його використовують лише у військових цілях, наприклад для управління безпілотниками. В комерційному ж секторі користуватися Starlink поки що не планують.

Та навіть якщо доступ до Starlink відкриють для пересічних українців, їм доведеться придбати стартовий комплект обладнання, адже звичайні сматфони працювати із супутником не можуть. А мобільний додаток, який так активно скачували собі українці в перші тижні війни, лише допомагає налаштувати початкові параметри апаратури для підключення до інтернету.

Що ж стосується вартості під’єднання до супутникового інтернету, то вона складає наразі близько 500 дол. Саме стільки коштує стартовий набір обладнання. В подальшому ж за Starlink потрібно платити орієнтовно 99 дол на місяць.

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