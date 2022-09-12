Головна фішка нових iPhone з’явилася на смартфонах Xiaomi

Головною фішкою нових iPhone 14 Pro став інтерактивний виріз, який купертинівці назвали Dynamic Island . Спільноті Android-користувачів ідея сподобалася – настільки, що її вже скопіювали та перенесли на девайси Xiaomi.





Розробники теми оформлення для MIUI під назвою Grumpy UI показали свою версію динамічного острова. У ній відображається обкладинка пісні, що програється в плеєрі, або іконка месенджера, до якого надходять повідомлення. Область віджету здатна розширюватися, наприклад, клік по ньому відкриває вікно з елементами керування музикою.

Користувач може вказати місце вирізу під фронтальну камеру, щоб віджет добре виглядав на різних смартфонах Xiaomi. Розробник обіцяє, що в майбутньому він навчиться показуватися час, дату, заряд, що залишився, і отримає інтеграцію з іншими додатками.

Зараз тема Grumpy UI перебуває на перевірці, після проходження якої стане доступною для завантаження у фірмовому магазині MIUI Themes. І, напевно, вже незабаром ентузіасти представлять безліч подібних утиліт для решти Android-смартфонів.