Samsung Galaxy S24 Ultra: чудовий екран та посередня камера

Фахівці з DxOMark оцінили дисплей Samsung Galaxy S24 Ultra, а також його фото- і відеоможливості. Результати першого тесту принесли смартфону титул світового лідера. Принаймні в глобальному рейтингу гаджетів він посів 1 місце, набравши 155 балів.

Експерти відзначили підвищення рівня екрану за всіма параметрами оцінки. Втім, не обійшлося і без парочки недоліків:

Другий огляд присвячений камері Samsung Galaxy S24 Ultra. Результат менш вражаючий. Найкращий преміальний гаджет Samsung посів 18-ту позицію в глобальному рейтингу смартфонів. Він набрав 144 бали і розташувався між iPhone 15/15 Plus (у них 145 балів) і Huawei P50 Pro (у нього 143 бали).

Нагадаємо, анонс нової лінійки смартфонів Samsung відбувся в середині січня 2024 року. Усі три моделі – Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra – переповнені можливостями штучного інтелекту. Опцій так багато, що виробник зібрав їх в один пакет Galaxy AI.